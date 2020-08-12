МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Более 44 миллиардов рублей были потрачены на лечение коронавируса в России за первое полугодие 2020 года, 3,2 миллиарда рублей были потрачены на тестирование на COVID-19, заявила начальник управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Верховодова.

"Коронавирусная инфекция. Размер финансового обеспечения по итогам первого полугодия — 44,2 миллиарда в целом по стране на лечение данного заболевания, и 3,2 миллиарда это тестирование пациентов обязательное перед госпитализацией и в иных случаях установленным временным порядком",- сказала Верховодова на форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

Форум "Здоровье нации — основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве. РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.