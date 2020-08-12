Министерство финансов США: Дефицит бюджета США в период с октября по июль составил 2,8 трлн долл
ВАШИНГТОН, 12 августа (Dow Jones). Дефицит федерального бюджета США за первые 10 месяцев текущего финансового года вырос более чем втрое, поскольку государственные расходы, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, продолжали превышать налоговые поступления. Об этом в среду сообщило Министерство финансов США.
Дефицит бюджета США в период с октября по июль составил 2,8 трлн долларов, что на 224% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, когда дефицит составлял 867 млрд долларов. С начала финансового года, который завершается 30 сентября, правительство успело потратить 5,6 трлн долларов, что на 51% больше, чем в предыдущем году. Значительная часть этих расходов предусмотрена пакетом мер поддержки, утвержденным Конгрессом в марте 2020 года, чтобы помочь домохозяйствам и компаниям удержаться наплаву во время пандемии.
Бюджетные поступления за период с начала финансового года снизились всего на 1% и составили 2,8 трлн долларов, благодаря притоку в июле налоговых платежей физических и юридических лиц, которые откладывались правительством в апреле и июне. Эти платежи отражают в основном доходы налогоплательщиков, полученные до пандемии. В последующие месяцы налоговые поступления, вероятно, будут меньше, поскольку экономика только начинает восстанавливаться после глубокого спада, приведшего к массовому закрытию предприятий и увольнению миллионов работников.
Федеральные расходы подскочили после утверждения Конгрессом пакета мер поддержки на триллионы долларов. Пакет предусматривал выплату повышенных пособий по безработице, предоставление разовой материальной помощи домохозяйствам, а также кризисное кредитование малого бизнеса. В июле объем этих расходов начал сокращаться, составив всего 626 млрд долларов, что на 70% больше, чем в июле 2019 года, но примерно вдвое меньше, чем в июне этого года, когда правительство предоставило малому бизнесу миллиарды долларов в виде льготных кредитов.
— Автор Kate Davidson, kate.davidson@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz
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https://1prime.ru/News/20200812/831904739.html