ВАШИНГТОН, 12 августа (Dow Jones). Дефицит федерального бюджета США за первые 10 месяцев текущего финансового года вырос более чем втрое, поскольку государственные расходы, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, продолжали превышать налоговые поступления. Об этом в среду сообщило Министерство финансов США.

Дефицит бюджета США в период с октября по июль составил 2,8 трлн долларов, что на 224% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, когда дефицит составлял 867 млрд долларов. С начала финансового года, который завершается 30 сентября, правительство успело потратить 5,6 трлн долларов, что на 51% больше, чем в предыдущем году. Значительная часть этих расходов предусмотрена пакетом мер поддержки, утвержденным Конгрессом в марте 2020 года, чтобы помочь домохозяйствам и компаниям удержаться наплаву во время пандемии.

Бюджетные поступления за период с начала финансового года снизились всего на 1% и составили 2,8 трлн долларов, благодаря притоку в июле налоговых платежей физических и юридических лиц, которые откладывались правительством в апреле и июне. Эти платежи отражают в основном доходы налогоплательщиков, полученные до пандемии. В последующие месяцы налоговые поступления, вероятно, будут меньше, поскольку экономика только начинает восстанавливаться после глубокого спада, приведшего к массовому закрытию предприятий и увольнению миллионов работников.

Федеральные расходы подскочили после утверждения Конгрессом пакета мер поддержки на триллионы долларов. Пакет предусматривал выплату повышенных пособий по безработице, предоставление разовой материальной помощи домохозяйствам, а также кризисное кредитование малого бизнеса. В июле объем этих расходов начал сокращаться, составив всего 626 млрд долларов, что на 70% больше, чем в июле 2019 года, но примерно вдвое меньше, чем в июне этого года, когда правительство предоставило малому бизнесу миллиарды долларов в виде льготных кредитов.

— Автор Kate Davidson, kate.davidson@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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