МЕХИКО, 13 авг /ПРАЙМ/. Мексиканский институт социального обеспечения IMSS, который объединяет более миллиона работодателей, сообщил о сокращении в июле общего числа рабочих мест в зарегистрированных компаниях на 3 970, с начала года потери составили 925 490 позиций.

"Вследствие чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в июле количество позиций сократилось на 3 907, что эквивалентно месячному снижению на 0,02%", — говорится в тексте отчета, опубликованного на сайте института.

Запрет на работу большинства предприятий действовал в Мексике с конца марта. По состоянию на 31 июля в IMSS было зарегистрировано 19 495 952 рабочих места, из которых 86,5% являются постоянными. Общее снижение с начала года составляет теперь 925 490 позиций. Средний размер заработной платы мексиканских работников в этом периоде составил 405,2 доллара США.

По итогам 12 месяцев количество рабочих позиций сократилось почти на 900 тысяч, однако ряд отраслей показал рост занятости — число рабочих мест увеличилось в сельском хозяйстве (+2,5%), секторе социальных и коммунальных услуг (+2,4%), электроэнергетике (+0,7%).

По оценкам правительства, Мексика находится на плато эпидемии коронавируса, общее число заражений составляет 492 552, скончались 53 929 пациентов. Шестнадцать из 32 штатов страны сохраняют максимальный уровень эпидемиологической опасности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20 миллионов случаев заражения, свыше 737 тысяч человек скончались.