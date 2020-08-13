МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Почти 40% россиян крайне редко занимаются самообразованием, а около трети регулярно находят для этого время, свидетельствуют данные исследования сервиса Работа.ру и мессенджера Viber, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие экономически активные граждане из всех округов России, оно проводилось в августе этого года. На вопрос о том, сколько времени респонденты уделяют самообразованию, ответили более 4,6 тысячи человек, на другие – более 4,5 тысячи.

"37% опрошенных занимаются самообразованием крайне редко. Однако 30% респондентов указали, что находят время на изучение чего-то нового несколько раз в неделю. 17% участников исследования тратят время на самообразование несколько раз в месяц, а 16% учатся по несколько часов ежедневно", — говорится в исследовании.

Кроме того, 74% респондентов рассказали, что для самообразования их интересуют курсы, связанные с их работой. Курсы личностного роста привлекают 36% россиян, а 26% участников исследования больше всего интересует изучение иностранных языков. Четверть опрошенных с помощью курсов хотят получить новые знания для своих хобби, а 16% интересуются курсами за рубежом.

Что касается "прокачивания" навыков именно для работы, 73% россиян хотят пройти курсы повышения квалификации. Согласно результатам исследования, каждый третий опрошенный хотел бы для работы дополнительно изучить иностранные языки, еще почти треть участников сделали акцент на управленческих навыках. 23% опрошенных интересуются искусством ведения переговоров, а 17% — навыками продаж и презентаций.

В целом 61% респондентов отметили, что уверены в пользе самообразования для поиска более высокооплачиваемой работы.