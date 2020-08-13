13 августа. (Dow Jones). Американские фондовые индексы в среду росли. S&P 500 приблизился к рекордному уровню, который был установлен до введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 46,66 пункта, или 1,4%, до 3380,35 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 289,93 пункта, или 1%, до 27976,84 пункта. Nasdaq Composite вырос на 229,42 пункта, или 2,1%, до 11012,24.

Индексы в августе повышались каждую сессию, за исключением одного дня, благодаря перспективам снижения темпов заболеваемости коронавирусом, в то время как федеральное правительство и центробанки по-прежнему поддерживают экономику.

"Сейчас сложились условия, при которых ситуация с коронавирусом улучшается, но система по-прежнему полна стимулов. Это придает оптимизма", – пояснил Илья Фейгин, управляющий директор WallachBeth Capital.

По словам трейдеров, стабильный рост делает фондовый рынок уязвимым для разворота в том случае, если число зараженных вновь начнет увеличиваться, или власти отменят стимулирующие меры.

Инвесторы также следят за переговорами законодателей о новом пакете финпомощи для пострадавших от коронавируса. Лидер большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что переговоры "немного застопорились", что во вторник негативно повлияло на спрос на акции и другие рисковые активы. Однако многие инвесторы все же надеются, что соглашение будет достигнуто.

"Рынки, похоже, уже учитывают в котировках новую программу стимулирования, особенно в последние пару дней, хотя законодатели не так уверены в шансах на ее согласование", – отметил Эдвард Парк, заместитель финдиректора Brooks Macdonald.

Кроме того, по словам трейдеров, рынок поддерживает заявление кандидата в президенты от демократов Джо Байдена о том, что Камала Харрис будет его кандидатом на пост вице-президента. Ветераны Уолл-стрит в целом считают Харрис политиком более умеренного толка по сравнению с другими кандидатами.

Акции технологических гигантов возглавили рост в среду. Днем ранее они же потянули фондовые рынки вниз. Технологический субиндекс S&P 500 поднялся на 2,2%. Акции Apple, Amazon.com, Facebook и Microsoft добавили более 2%. Бумаги Tesla подскочили почти на 9% вслед за тем, как производитель электромобилей во вторник заявил, что проведет дробление акций в соотношении 5 к 1.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 0,669% с 0,657% во вторник.

Как показали свежие данные, потребительские цены в США в июле повысились на 0,6%, превзойдя срединный прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, которые ожидали рост на 0,3%.

Цены на золото выросли на 0,1%. Накануне цены упали на максимальную величину с марта. По словам аналитиков, спрос на золото ослаб на этой неделе на фоне роста доходности американских гособлигаций. Драгоценный металл, считающийся защитным активом, резко подорожал в этом году, несмотря на рост на фондовых рынках.

"Связь между рынками акций и золота разорвалась, – пояснил Джефф Ю, старший рыночный аналитик BNY Mellon. – Так происходит, когда участники рынков ожидают умеренной инфляции, стимулированной ростом производительности компаний".

Нефть марки WTI подорожала на 2,5% до 42,67 доллара за баррель.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 1,1%.

В Великобритании свежие макроданные показали, что британская экономика во 2-м квартале 2020 года продемонстрировала более сильное сокращение, чем другие развитые экономики, а значит, пандемия коронавируса в Европе нанесла ей самый серьезный ущерб. Согласно опубликованным в среду данным агентства статистики, ВВП Великобритании во 2-м квартале сократился на 20,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Британский фунт опустился на 0,1% к доллару и понизился на 0,5% к евро.

В Азии китайский Shanghai Composite опустился на 0,6%, японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, а гонконгский Hang Seng – на 1,4%.

— Авторы Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com, Ben Eisen, ben.eisen@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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