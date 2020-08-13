(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Всенародное волеизбиение — Белоруссия не успокаивается. На улицы городов по всей стране выходят люди, протестующие против насилия властей и убежденные в том, что президентские выборы сфальсифицировали. Силовики продолжают веерные задержания, которые провоцируют новые протесты.

— Новоиспеченные льготы — В правительстве задумались о новых мерах поддержки мукомолов, которые предупреждали о возможном дефиците продукции из-за роста цен на сырье. Власти планируют решить проблему созданием специального фонда с зерном и субсидировать часть затрат мельниц на сырье при условии, что мука будет продаваться по фиксированной цене.

— На грани возможного — По данным "Ъ", крупная промышленность, опасаясь роста платежей за электроэнергию, просит продлить срок окупаемости новых проектов АЭС и снизить их доходность. В ином случае объем ежегодных дополнительных платежей за каждый новый атомный энергоблок может превысить 70 миллиардов рублей.

— С обратным Пхукетом — Несмотря все еще в большинстве своем закрытые границы, россияне уже готовы вернуться к привычному режиму поездок: они начали бронировать авиабилеты, гостиницы и туры за рубеж на Новый год. Лидером спроса стал Таиланд, хотя перспективы возобновления авиасообщения со страной остаются туманными.

— Удаленная работа — в богатой стране — По оценке Всемирного банка, до 24% рабочих мест во всем мире могли бы функционировать на дому, при этом наибольшая доля сотрудников могла бы уйти на "удаленку" в богатых странах с высоким ВВП на душу населения. Максимальный потенциал для их переноса есть на рынке труда Люксембурга, минимальный — в Эфиопии.

— Инфляция во все стороны — Повышение в июле темпа роста цен с 3,2% до 3,4% год к году в Банке России считают результатом стечения обстоятельств, объясняя его особенностями инфляции прошлого года, влияющими на текущие цифры, низким уровнем летнего роста тарифов и неустойчивостью ценовой динамики для разных групп товаров и услуг.

— Решения ЕСПЧ отложили в долговой ящик — К концу лета у Минюста России кончились деньги на оплату решений ЕСПЧ. "Снова", — добавляют опрошенные "Ъ" юристы, подчеркивая, что так случается ежегодно. В 2020 году выплат ожидают 280 человек, сумма задолженности составляет 270 миллионов рублей, сообщили "Ъ" в Минюсте, уточнив, что выплаты будут произведены до конца декабря.

— Партии средней дальности — В сентябрьских выборах в региональные парламенты поучаствуют все четыре новые партии, созданные в начале 2020 года. "За правду" и "Зеленая альтернатива" зарегистрировали свои списки везде, где выдвигались, Партия прямой демократии и "Новые люди" получили соответственно один и два отказа.

— США и ООН не сошлись "голубыми касками" — Взрывы в Бейруте на время отодвинули на второй план дискуссию вокруг продления мандата миротворцев ООН в Ливане, однако этот вопрос в любом случае должен быть решен до конца августа. США настаивают на внесении серьезных изменений в мандат, рассчитывая добиться жесткого контроля над шиитским движением "Хезболла".

— Deutschland, Deutschland uber Virus — В Германии в среду было зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавирусом. Этот не самый высокий показатель для страны, но тем не менее максимальный для нее с мая этого года. Три четверти немцев уверены, что вторая волна COVID-19 неизбежна, а врачи рекомендуют начать готовиться к ней уже сейчас.

— Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности — Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование одного из самых громких и скандальных уголовных дел последних лет — о создании бывшим министром "открытого правительства" Михаилом Абызовым оргпреступного сообщества, участники которого похитили и вывели за рубеж астрономические суммы.

— "Сапсаны" ловил не особо опасный — Как стало известно "Ъ", Верховный суд России существенно облегчил жизнь представителю запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в Санкт-Петербурге Джумахону Боймонову, отбывающему 21-летний срок за неудавшуюся попытку столкнуть два скоростных пассажирских поезда "Сапсан".

— Командарма уличили в махинации с внучкой — Как стало известно "Ъ", в Москве в суд передали дело известного военачальника, в прошлом летчика-снайпера Александра Дуплинского. Генерал-лейтенант, отмеченный боевыми наградами и до недавнего времени командовавший 6-й Ленинградской Краснознаменной армией ВВС и ПВО, обвиняется в махинациях с жильем, для которых использовались фиктивное судебное решение и внучка.

— Авиакеросин подорожал в частности — Как выяснил "Ъ", рост цен на авиакеросин в августе, о котором заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), оказался частным случаем закупок "Уральских авиалиний" на фоне июльских скидок.

— Пенсионные фонды обеспечили акционеров — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за 12 месяцев выплатили акционерам почти 36 миллиардов рублей дивидендов. Это оказало давление на их капитал, который у пяти фондов сократился почти вдвое.

— Стартапы увидят "Россию" — Банк "Россия" Юрия Ковальчука и его партнеров стал одним из основных инвесторов созданного Российской венчурной компанией (РВК) венчурного фонда Национальной технологической инициативы (НТИ). Он договорился вложить в фонд, запущенный в 2018 году, но пока не сделавший ни одной инвестиции, 875 миллионов рублей.

— Коллекторы просят защиты — Традиционно защитники прав заемщиков, в частности, организация "Общероссийский народный фронт" и коллекторы стоят по разные стороны баррикад. Это неудивительно — именно на собирателей долгов граждане жалуются особенно активно, учитывая, что возвращать приходится просроченные кредиты, а методы работы коллекторов не всегда можно назвать мягкими.

— Поглощается только пища — Российский рынок слияния и поглощения (M&A) в первом полугодии снизился в объеме более чем вдвое. При этом если за первый квартал падение составило 35%, то во втором — ускорилось до 61%. Многие компании отказались от запланированных покупок, направляя ресурсы на поддержание действующих активов.

— "Газпром" втягивают в газификацию Камчатки — НОВАТЭКу разрешили построить небольшой регазификационный терминал мощностью до 600 тысяч тонн СПГ в Авачинской бухте возле Петропавловска-Камчатского. Прежний план по газификации региона с помощью газопровода от перевалочного терминала НОВАТЭКа на Камчатке, таким образом, признан слишком дорогим и отвергнут.

— Клиентов взяли на гарантию — По оценке "Ъ", выдача гарантий и поручительств банками в первом полугодии показала внушительную положительную динамику — рост на 20%, до 6,5 триллиона рублей. В прошлом году этот бизнес стагнировал, сейчас же на фоне развития цифровых услуг в условиях самоизоляции он оказался востребован.

— В "Яндексе" нашли повод для иска — TeleSport Group, владеющая правами на показ в России чемпионата Италии по футболу, обвинила в пиратстве "Яндекс". Компания предъявила поисковику претензии почти на 3 миллиарда рублей за проиндексированные видео с итальянским футболом из официальных групп TeleSport в социальных сетях.

— Редакции опустеют — Снижение доходов и переход на удаленную работу заставляют издателей прессы отказываться от больших офисов. Так, "Комсомольская правда" (КП) переедет в офис в два раза меньше по площади, а большая часть ее сотрудников продолжит работать из дома.

— YIT не удержался в Москве — Финский строительный концерн YIT договаривается о продаже своих последних площадок в Москве. Основным претендентом на эти участки участники рынка называют тюменского девелопера "Брусника".

— Особый спортивный режим — Фитнес-индустрия рискует оказаться в числе наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Почти во всех регионах, кроме Москвы, до сих пор действуют серьезные ограничения на работу клубов. Одной из ключевых причин стало отсутствие единого центра разработки рекомендаций по поэтапному открытию заведений после снятия режима самоизоляции.

— Цена вопроса — По данным нашей ассоциации, к марту 2020 года фитнесом занималось около 7 миллионов россиян. В отрасли было занято 768 тысяч человек. Пандемия коронавируса парализовала работу всех участников рынка, индустрия недополучила около 50 миллиардов руб. Около 20% операторов по всей стране не смогли возобновить работу после вынужденных каникул.

— "У нас нет большого количества возвратов клубных карт" — Кризис, вызванный пандемией COVID-19, вынудил практически всех фитнес-операторов параллельно с переговорами с арендодателями и другими контрагентами искать новые способы привлечения и удержания посетителей.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россияне вернулись к экономии после отмены самоизоляции — В начале августа расходы россиян вновь начали снижаться после оживления в июле. По данным исследовательского холдинга "Ромир", средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с июльскими уровнями и составил 553 рубля. А объем повседневных расходов рухнул сразу на 10,3% до 3843 рублей.

— Минобороны заключит многолетние контракты на 280 миллиардов рублей — Министр обороны России Сергей Шойгу, посещая 12 августа Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ), заявил: "До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных истребителей Су-35С. Сумма контракта составит 70 миллиардов рублей".

— Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис — Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден определился с кандидатурой на пост вице-президента страны. Впервые в истории Соединенных Штатов им станет темнокожая женщина – сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

— К протестам в Белоруссии подключились демонстрации женщин — Протесты против власти и объявленных официальных итогов выборов президента в Белоруссии продолжаются четвертый день. В центре Минска 12 августа прошел женский марш против жестких действий силовых структур. Несколько сотен участниц акции вышли в белой одежде, многие из них держали цветы.

— Банк России заявил о стабилизации финансовых рынков — Банк России принял решение об отмене целого ряда временных послаблений, ранее принятых регулятором для стабилизации ситуации в связи с пандемией. Более 100 изменений, ранее принятых на срок до 30 сентября, затрагивали работу как банковских учреждений, так и небанковского сектора.

— "Все, чем мы гордились, оказалось под сомнением" — Пандемия поставила перед всеми странами мира вопросы не столько экономического, сколько ценностного характера: выяснилось, что граждан уже можно легко контролировать – это относительно просто и не так уж дорого, и потом, это выгодно, хоть и не всем.

— ЦБ намерен продлить меры поддержки финансовой системы — 30 сентября 2020 года должны были перестать действовать "антикоронавирусные" меры поддержки Банком России финансовой системы, граждан и предприятий. Это различные регулятивные послабления, поблажки по резервам и переоценке активов, программы реструктуризаций кредитов.

— Бенефициары и жертвы удаленки — Ряд международных компаний сообщили о продлении удаленки на длительный срок – и это очень значимый сигнал для самого широкого круга игроков. Так, Uber заявил, что оставляет свой офисный персонал дома до июня 2021 года, в конце июля аналогичное заявление сделал и Alphabet, продливший работу на дому для 200 тысяч своих офисных сотрудников.

— Электронный паспорт хотели бы иметь только 16% граждан России — Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал отношение жителей России к электронным паспортам. Выяснилось, что иметь цифровой аналог привычного для всех документа, удостоверяющего личность, точно хотели бы только 16% граждан.

— Сахалинская область создаст аэропортовое СП с холдингом Вексельберга — Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился отдать аэропорт Южно-Сахалинска в совместное предприятие с холдингом "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга. Об этом говорится в списке поручений губернатора от 27 июля.

— Группа ПИК построит крупный жилой квартал на западе Москвы — Крупный жилой микрорайон на 775,5 тысячи квадратных метров будет построен на пересечении Озерной и Никулинской улиц в Очакове-Матвеевском. Это следует из проекта планировки территории, который весной этого года выносился на общественное обсуждение, информация о нем есть на сайте "Активный гражданин".

— ОПЕК назвала главные риски для рынка нефти во втором полугодии — На динамику цен на нефть и нефтепродукты во втором полугодии 2020 года по-прежнему будут влиять опасения по поводу второй волны коронавирусной инфекции и роста запасов в хранилищах.

— Господдержка ипотеки обернулась ростом неплатежей — Прирост просроченной задолженности по ипотеке на строящееся жилье за шесть месяцев 2020 года составил 80% от прироста за весь прошлый год. Госпрограмма ипотечного кредитования на первичном рынке может еще больше ускорить накопление проблемных кредитов, объем которых к декабрю текущего года может превысить 7 миллиардов рублей

— Airbnb выходит на биржу — Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в компании, Airbnb уже в этом месяце подаст формальную заявку на проведение первичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

— Почему в России в три раза упал интерес к бизнес-образованию — В частную бизнес-школу "Мирбис", как и во многие другие российские бизнес-школы, сейчас звонят потенциальные слушатели и интересуются программами и условиями обучения в следующем учебном году.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Сказки о золотой рыбке — Рыбакам-любителям могут разрешить продавать улов. Такую инициативу озвучили в Росрыболовстве. При этом ведомство предлагает установить, что один рыбак может продать улова не больше суточной нормы.

— Три дня на выбор — В Единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы губернаторов в 20 регионах. Депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах РФ. "РГ" рассказывает, какие новшества ждут избирателей.

— Красное и синее — Академик Александр Гинцбург раскрыл секрет успеха первой вакцины от COVID-19. В качестве "доставщиков" антигена коронавируса в организм человека в ней использовали два безобидных аденовируса. То есть вакцину можно назвать двухкомпонентной, и вводится она дважды.

— Цены — огонь — Стоимость топлива в аэропортах России в августе выросла на десятки процентов по сравнению с июлем. Это может нивелировать все ранее принятые правительством меры по преодолению кризиса и привести к подорожанию авиабилетов.

— За чужой счет — Банк должен заплатить клиенту, если деньги со счета пропали по вине сотрудника финансового учреждения. Такое разъяснение сделал Верховный суд РФ, перепроверив спор жительницы Калмыкии и подразделения крупного банка.

— Жить в краю вулканов — Президент Владимир Путин и врио губернатора Камчатского края обсудили положение дел в регионе. Глава государства, в частности, обратил внимание на состояние системы здравоохранения и реальные доходы населения.

— Корветы ставят на конвейер — Министр обороны Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки на Дальний Восток посетил Амурский судостроительный и авиационный заводы. Он оценил готовность производственной базы к выполнению новых масштабных военных заказов.

— Август онлайн — ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий до 1 сентября. Пенсионный фонд России (ПФР) продлил упрощенный порядок оформления пенсий до 1 сентября. Также проактивно — в дистанционном режиме до конца августа — будут продлеваться и пересчитываться ранее назначенные выплаты.

— Кто в доступе — Первый мобильный оператор присоединился к проекту "доступный интернет", который Минкомсвязь запустила в апреле. О возможностях "доступного интернета" пока еще мало кто знает, и потребление может быть гораздо больше, отмечают эксперты.

— Расписание на сентябрь — Подготовка к учебному году и состояние системы здравоохранения стали главными темами на заседании правительства. В частности, обсуждались дополнительные выплаты учителям, компенсации медицинским учреждениям и продление стимулирующих выплат медикам, помогающим пациентам с коронавирусом.

— Вирус взял свое — ВВП России во втором квартале, на который пришелся пик карантинных мер, снизился на 8,5%. Потери экономики оказались меньше ожиданий, "дно кризиса" помогли пройти господдержка строительства и потребительского спроса.

— Роща стала чащей — С начала года лесохозяйственные работы проведены на площади около 350 тысяч гектаров, всего предусмотрено восстановление 1,1 миллиона гектаров площадей. Проблем с выполнением поставленных в этом году задач не ожидается, рассказал "РГ" замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко.

— Останется в СИЗО — Первый апелляционный суд Москвы признал законным продление ареста бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову. Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания в СИЗО Абызова и других фигурантов дела до 25 сентября.

— В суд не ходи — 11 августа вступил в силу федеральный закон, который позволяет оспорить кадастровую стоимость недвижимости, подав заявление в МФЦ. В Федеральной кадастровой палате надеются, что упрощение процедуры приведет к массовому исправлению ошибок.

— По 500 рублей за диагноз — Минздрав утвердил порядок назначения врачам выплат за выявление рака при диспансеризации и профосмотрах. Каждый случай впервые обнаруженного заболевания будет премироваться отдельно, средства будут выделяться территориальными ФОМС по заявкам медорганизаций.

— Рабы и тайники — ФСБ ликвидировала в Ивановской области нарколабораторию, которая производила более 200 килограммов синтетических наркотиков в месяц. Преступники использовали труд иностранных граждан, которые насильственно удерживались под угрозой физической расправы.

— Линия Жукова — Суд принял сторону жильца Новосибирского дома ветеранов Александра Жукова, с которого администрация требовала взыскать почти 200 тысяч рублей. Сотрудники так и не смогли объяснить, за какие конкретно услуги должен заплатить пенсионер.

— Спорный "Чернозем" — В Тамбове отменили рок-фестиваль "Чернозем", который должен был состояться 14-16 августа. Администрация региона разрешила его проведение, однако Роспотребнадзор счел, что устраивать фестиваль пока рано.

— Трафик почувствует разницу — Минюст зарегистрировал приказ Минкомсвязи о сертификации стандарта Wi-Fi 6. Новая технология позволит добиться лучшего покрытия и лучшего качества сигнала, отмечают эксперты. На сегодняшний день Wi-Fi 6 есть во всех топовых смартфонах.

— Прием заявлений на субсидии для бизнеса на дезинфекцию будет продлен — Снятие ограничений в регионах не завершено, и часть предпринимателей не успевает подать заявления на субсидии к 15 августа. Минэкономразвития предлагает продлить прием заявлений еще на месяц.

— Джо нашел "первую" — Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден назвал имя своего потенциального вице-президента. Большого сюрприза не произошло: в тандем к себе он подобрал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис, которая и сама пробовала силы на демократических праймериз.

— Полетели на такси?— В Японии разрабатывают прототип летающего такси. Власти Японии рассчитывают, что к 2023 году в стране появятся летающие машины. Начавшийся в 2014 году японский стартап SkyDrive, возглавляемый бывшим инженером компании Toyota Томохиро Фукудзава, сейчас разрабатывает прототип коммерческого летающего такси.

— "Зе" ставит на Zero — Сможет ли Зеленский вернуть на Украину игорный бизнес. Президент Украины Зеленский подписал скандальный закон о возрождении игорного бизнеса на Украине. Однако вступить в силу эта далеко не первостепенная "реформа" не может по причине выявленной коррупционности и наличия взаимоисключающих норм в тексте.

— Намибия отказала — Почему Намибия отказалась от германской выплаты за колониальное прошлое. Власти Германии предложили выплатить Намибии 10 миллионов евро для "залечивания ран" колониального прошлого. Однако намибийский президент Хаге Гейнгоб ответил на это предложение отказом и, помимо прочего, заявил, что примет компенсацию только в том случае, если Берлин назовет ее репарацией.

— Рецепты Макфола — Нынешнего профессора Стэнфордского университета Майкла Макфола считают специалистом по "цветным" революциям, причем сам он против таких оценок не возражает. Недавно он подробно очертил сценарий таких переворотов, но признал, что приемы срабатывают не всегда.

— Круиз на крючке — Обозреватель "РГ" Ирина Краснопольская вернулась из речного круиза, который следовал от Москвы до Казани и обратно. "Поражают не сами "мелочи" туристского быта, а отношение некоторых лиц "туристского продукта" к ним", — рассказывает она.

— Миллион просочился — В Сочи встретили миллионного туриста с начала летнего сезона. Число гостей Сочи, посетивших город-курорт нынешним летом, перевалило за миллион. А миллионным туристом стала жительница Краснодара Анна Рыжкова, которая приехала на отдых с мужем и двумя детьми.

— Заразительная "Улыбка" — В лагере Ивановской области произошло массовое заражение детей COVID-19. В лагере "Улыбка" в Лежневском районе Ивановской области у 52 детей и шести сотрудников выявлен коронавирус. По информации руководителя регионального управления Роспотребнадзора Павла Колесника, в оздоровительный лагерь, где отдыхали 120 детей, вирус занесли "со стороны".

— С неба на парашютах — Учения с выброской парашютного десанта на новую площадку, расположенную на Командорских островах, впервые провели морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Десантирование производилось из самолета Ан-26.

— Сутки в небе, и удар в цель — ВКС России получат ударные беспилотники большой дальности в 2021 году. Уже в 2021 году Военно-воздушные силы России впервые получат тяжелые ударные беспилотники, способные лететь на большую дальность и поражать цели высокоточными боеприпасами.

— Дождь не помог — На территории Якутии действует 130 природных пожаров. В Республике Саха (Якутия) с каждым днем все более напряженной становится обстановка с природными пожарами. По данным Авиалесоохраны на 12 августа, в регионе действуют 130 пожаров на общей площади 258 417 гектаров, при этом площадь активного горения составляет 387,63 гектара.

— Папа не смог — В Екатеринбурге спустя год после смертельного ДТП дело дошло до суда. В Екатеринбурге начался процесс над 23-летним Владимиром Васильевым, устроившим смертельное ДТП в центре города почти год назад. К этой истории снова приковано внимание жителей города.

— Бомбы на дне — Саперы МЧС разминируют порт Балтийска. Саперам Центра по проведению работ особого риска "Лидер" МЧС России предстоит выполнить сложную и опасную операцию по разминированию. В этот раз им надо будет не просто обезвредить обнаруженный снаряд времен войны, а извлечь тысячи сильно проржавевших смертоносных предметов.

— От всех инфекций — Спасатели МЧС построят госпиталь в Ивановской области. В Ивановской области специалисты МЧС России построят многофункциональный инфекционный госпиталь, который при необходимости можно будет использовать для борьбы с любыми вирусами и инфекциями. Соответствующее поручение дано президентом России Владимиром Путиным

— Доктор, вам куда — Где живут российские медики во время пандемии коронавируса. В Татарстане вопрос о том, где на время пандемии будут жить медработники госпиталей для больных COVID-19, был отдан на откуп самим больницам. В одних стационарах, как, например, в республиканской клинической больнице и в городской клинической больнице №7, для персонала сразу же подыскали временное жилье.

— Ваш номер — Власти Москвы продлили программу проживания медиков в гостиницах. Столичные медики, которые занимаются лечением больных коронавирусом, смогут и дальше жить в отелях неподалеку от своих клиник. Такое решение принято вчера на заседании президиума правительства Москвы.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Холод не тетка — Жители новостроек рискуют платить за тепло больше на 15–30%, чем остальные. Это может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий. Документ призван снизить стоимость строительства на 10–15%, что может сподвигнуть девелоперов отказаться от ряда материалов и решений, сохраняющих энергию.

— Партизанская волна — К четвертому дню протестная волна в Белоруссии перешла в другое измерение — люди начали выходить на демонстрации засветло, в страну вернулся интернет — правда, не навсегда. Около 300 женщин собрались на мирную демонстрацию у Комаровского рынка в Минске.

— Закрой личико — Хотя уже через две-три недели будет возможно использование первой партии вакцины от коронавируса, это не отменит масочного режима в России, заявили "Известиям" вирусологи. В этом году старт производства препарата не окажет существенного влияния на эпидемическую ситуацию — его хватит только на медиков.

— "Госуправление тут практически демонтировано, и не одним Фургалом" — Бить дубинкой местных чиновников, не плеваться в Москву и тесно взаимодействовать с Кремлем и правительством намерен врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

— Займообслуживание — У россиян может появиться возможность получить по биометрии заем в банкомате кредитной организации, где они ранее не обслуживались. Возможность запуска такого функционала изучает Промсвязьбанк. Выдавать кредиты через АТМ в перспективе могут также МКБ, ВТБ, УБРиР и "Дом.РФ", рассказали "Известиям" в этих кредитных организациях.

— Крымский ингредиент — Трасса "Таврида" в Крыму готова на 95%. Об этом журналистам сообщил начальник службы автомобильных дорог Республики Крым Александр Нефедов. Сейчас здесь прокладывают последние семь километров асфальтового полотна, заканчивают работы по благоустройству дороги и связывают ее с примыкающими путями.

— Маска, здесь тебя знают — Авиасообщение между Россией и турецкими курортами действует уже с 10 августа. И, как показали эти три дня, слухи о драконовских мерах безопасности в стране сильно преувеличены. Кроме необходимости не снимать маску в самолёте и соблюдать социальную дистанцию в ресторане, изменилось немногое.

— "Эпидемия в Турции не закончилась" — Туристы с легкой формой коронавирусной инфекции в Турции отправляются в отель, где должен быть подготовлен специальный номерной фонд. Об этом в интервью "Известиям" заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов.

— Кровная весть — Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19 и тяжелее переносят болезнь. К такому выводу пришли зарубежные ученые, проанализировав заболеваемость в разных странах на начальных стадиях. В ранних исследованиях доказывалось, что обладатели Rh– имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и иммунных заболеваний.

— Не сворачивая с "Курска" — Трагедия, произошедшая 20 лет назад в Баренцевом море, стала крупнейшей за всю историю российского подводного флота. Бывший командир атомного подводного крейсера — капитан первого ранга Игорь Курдин в течение многих лет собирал материалы об обстоятельствах этой катастрофы.