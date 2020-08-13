МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 5057 за сутки, до 907 758, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 057 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1331 (26,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрированы 907 758 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,6%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зафиксировано в Москве — 692, Свердловской области — 162, Санкт-Петербурге — 160, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва – 692; 2. Свердловская область – 162; 3. Санкт-Петербург — 160", — говорится в сообщении.



В целом в стране за минувшие сутки выявлено 5057 случаев COVID-19, за все время пандемии- 907 758, сообщили в штабе.

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО.

За сутки после COVID-19 в России выписаны 6 098 человек, за все время пандемии — 716 396.

За сутки в России умерли 124 человека с COVID-19, за все время — 15 384.