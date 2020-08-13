МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Обыски в двух офисах "Яндекса" в Минске провели люди, представившиеся сотрудниками ГУБОПиК Белоруссии, оборудование или документы во время этих мероприятий не изымались, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Сегодня в двух офисах "Яндекса" в Минске прошли обыски сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, ГУБОПиК — ред.). Несколько сотрудников "Яндекса" находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы", — сказал собеседник агентства.

"В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались", — добавил он.

Представители "Яндекса" проинформировали посольство РФ в Белоруссии о посещении белорусскими правоохранителями трех офисов компании в Минске, при этом сотрудники "Яндекса" дали исчерпывающие ответы на заданные силовиками вопросы, российские дипломаты хотят уточнить причины внимания правоохранителей к работе компании, заявили в четверг в пресс-службе дипмиссии.

В посольстве также подчеркнули, что "важно уточнить причины внимания к деятельности компании, которое проявили местные службы".