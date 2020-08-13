МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами возвращение ограничений с 15 сентября в Москве из-за коронавируса.

"По поводу 15 сентября — эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил — никаких планов на этот счет нет", — сказал Собянин в эфире "Россия 24", отвечая на вопрос по поводу слухов о введении режима самоизоляции из-за коронавируса в столице с 15 сентября.

Массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены, будут локальные мероприятия, заявил также мэр.

"Мы приняли решение. Было желание провести полномасштабно (День города — ред.), так, как мы проводим обычно, но ситуация все-таки не располагает к этому, и мы будем ограничивать массовые мероприятия в городе. Соответственно, и сам праздник День города будет локализован, если так можно сказать, то есть у нас не будет перекрыта Тверская, не будет таких массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города, в культурных учреждениях города, все это будет так сделано в лайт-режиме", — сказал Собянин.

День города в Москве традиционно празднуют в первые выходные сентября. В 2020 году это 5 и 6 сентября.