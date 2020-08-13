БУЭНОС-АЙРЕС, 13 авг /ПРАЙМ/. Инфляция в июле в Аргентине составила 1,9%, набрав с начала года 15,8%, сообщает Национальный институт статистики.

"Общий уровень потребительских цен в стране в июле зафиксировал рост на 1,9% по отношению к предыдущему месяцу", — говорится в докладе.

В годовом выражении инфляция составила 42,4%, а за 7 месяцев набрала 15,8%. В июне рост цен составил 2,2%.

Больше всего подорожали товары и техника для дома (рост 3,9%), меньше всего – услуги связи (0,7%) и образования (0,1%).

Инфляция в Аргентине в 2019 году оказалась самой высокой за последние 28 лет, она составила 53,8%. Это один из самых высоких показателей в Латинской Америке. В 1991 году инфляция, согласно данным ЦБ Аргентины, составляла 84%.