13 августа (Dow Jones). Подавляющее большинство экономистов, опрошенных WSJ, полагают, что польза от дополнительных пособий по безработице в США перекрывает вред, связанный с потенциальным нежеланием людей возвращаться к работе.

Примерно 82% экономистов, участвовавших в опросе, заявили, что поддерживают идею вливания дополнительных денежных средств в экономику, и не считают, что это затормозит восстановление рынка труда. Многие из них полагают, что выплата дополнительных пособий должна быть продолжена.

Президент США Дональд Трамп в субботу подписал исполнительный приказ о дополнительных выплатах в размере 300 долларов в неделю, что является краткосрочным решением, тогда как конгресс и Белый дом продолжают вести переговоры о более масштабном пакете стимулирующих мер.

Республиканцы и демократы разошлись во мнениях относительно размера дополнительных пособий по безработице. В Демократической партии выступают за сохранение выплат на отметке в 600 долларов в неделю, как и в период с апреля по июль, тогда как республиканцы настаивают на снижении пособий, отчасти из-за того, что для многих потерявших работу американцев размер пособия теперь превышает их зарплату на предыдущем рабочем месте.

Без продления повышенных выплат "в экономике образуется воздушная яма", заявил главный экономист RSM US Джо Брусуэлас.

По мнению многих экономистов, дополнительные выплаты подстегнули рост потребительских расходов и отчасти выступили для людей сдерживающим фактором при возвращении к работе. При этом эксперты отметили, что позитивный экономический эффект был сильнее негативных последствий, выраженных в нежелании получателей пособий присоединяться к трудовым ресурсам.

"Оба этих наблюдения в некоторой степени соответствуют действительности, однако мы считаем, что повышение покупательной способности, которое оказывает поддержку спросу, имеет больший вес", — заявил Николас Ван Несс, экономист Credit Agricole CIB.

Августовский опрос экономистов был проведен до того, как Трамп распорядился о назначении дополнительных пособий. Власти штатов имеют возможность добавить к еженедельным выплатам еще 100 долларов из собственных финансов.

Респонденты ожидают восстановления экономики США на 18,3% годовых в 3-м квартале после падения на 32,9% годовых во 2-м квартале, тогда как в июле прогнозировали восстановление лишь на 15,2%. При этом экономисты понизили свои прогнозы по росту ВВП на последующие четыре квартала, ожидая, что процесс экономического восстановления будет долгим.

Около 70% опрошенных считают, что восстановление будет подобно "эмблеме фирмы Nike": резкий спад с последующим постепенным подъемом.

Результаты опроса WSJ говорят о том, что самые тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса уже позади. Респонденты оценили в 37% вероятность еще одной рецессии в следующие 12 месяцев против 54,4% в июле и 73,5% в июне.

"Судя по всему, мы только что вышли из короткой рецессии, начавшейся в феврале 2020 года, однако возобновление карантинных ограничений может привести к повторному экономическому спаду", — сказал Дон Ливенс, главный экономист Национальной ассоциации производителей электрооборудования США (NEMA).

Теперь, когда резкое падение ВВП остановилось, некоторые республиканцы считают необходимым отменить или снизить дополнительные пособия по безработице, чтобы мотивировать людей возвращаться к работе. Примерно 68% получателей таких выплат теперь имеют доход, превосходящий их прежнюю заработную плату, согласно результатам исследования, проведенного Чикагским университетом.

Тем не менее, в исследовании Йельского университета, опубликованного в прошлом месяце, говорилось, что дополнительный доход в виде пособий не влияет на уровень занятости. Американцы, чьи пособия оказались выше их зарплат, возвращались на прежнее место работы не менее охотно, чем другие уволенные ранее сотрудники.

В Федеральном резервном банке Сан-Франциско пришли к выводу, что в условиях экономического спада работники ценят долгосрочную стабильность, которую им дает трудоустройство, и это стимулирует их выходить на работу с размером зарплаты ниже повышенных пособий по безработице.

Представители Республиканской партии в сенате внесли предложение о снижении дополнительных выплат с 600 долларов в неделю до 200 долларов в период до сентября текущего года. Таким образом, общий размер выплат из федерального и местного бюджетов будет составлять примерно 70% прежней зарплаты каждого отдельного безработного.

Тем временем демократы заявляют, что повышенные пособия по-прежнему необходимы, поскольку число доступных рабочих мест после пандемии сократилось.

В Министерстве труда сообщили, что средств на финансирование выплат, назначенных администрацией Трампа, хватит еще на шесть недель.

При дополнительных пособиях в 300 долларов в неделю примерно половина получателей будет иметь такой же или более высокий доход по сравнению с прежней зарплатой, а при дополнительных 400 долларов в неделю – уже две трети уволенных работников.

В опросе WSJ участвовали 62 экономиста, однако не каждый из них отвечал на все вопросы.

— Автор David Harrison, david.harrison@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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