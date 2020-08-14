МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Падение мирового рынка предметов роскоши в 2020 году может составить до 45%, а с учетом высокого уровня неопределенности полного восстановления сектора стоит ждать лишь к 2023 году, говорится в исследовании "В мире люкса наступила новая эра" The Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В настоящий момент даже самые оптимистичные прогнозы предполагают падение продаж предметов роскоши в 2020 году на 25-45%. В наиболее благоприятном сценарии, при изобретении вакцины и не слишком серьезных экономических последствиях пандемии, люди вернутся к шоппингу и путешествиям, и это даст толчок продажам товаров люксового сегмента", — отмечается в исследовании.

Однако при неблагоприятном сценарии компаниям придется нелегко из-за снижения у людей желания и возможности покупать предметы роскоши. "Принимая это во внимание, мы полагаем, что восстановление сектора будет постепенным", — считают в BCG. Восстановление продаж в большинстве категорий к докризисным уровням ожидается в лучшем случае к 2023 году.

ПРИВЫЧКИ РОССИЯН

За прошедший год отношение к роскоши изменилось и у потребителей из России.

"Ровно год назад мы представили наше исследование рынка роскоши по России, и с тех пор картина сильно изменилась: 60% потребителей продукции в данной категории в нашей стране сейчас говорят, что экономическая неопределенность не позволяет им совершать покупки и делать инвестиции, которые они планировали ранее — это на 3% больше, чем в среднем по миру", — отмечает управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.

При этом, по его словам, потребители ожидают, что рынок повседневной одежды и косметики восстановится через два года, а для других категорий этот процесс будет более долгим. "До появления COVID-19 43% потребителей True-Luxury (тратящие на предметы роскоши более 37 тысяч евро в год) начали перераспределять свои расходы на "эмпирическую роскошь", или, иными словами, опыт, и хотя этот тренд в целом сохраняется, а сегодня 37% россиян все еще ожидают смещения фокуса своих трат в эту сторону, мы видим, что интерес к роскошным ресторанам, отелям, курортам и круизам снижается", — комментирует он.

Так, 50-60% потребителей говорят, что они будут тратить меньше или значительно меньше в этих категориях, по крайней мере, в следующие шесть месяцев.

Что касается туризма, 54% состоятельных россиян готовы возобновить путешествия по миру в ближайшее время, при этом самыми предпочтительными направлениями являются, как и раньше, Италия, Франция и Испания. В целом по миру Италия сохраняет лидирующие позиции как наиболее привлекательное место для отдыха обеспеченных туристов.

РОСКОШЬ ОНЛАЙН

С точки зрения каналов продаж 44% респондентов в России заявили, что теперь будут более склонны к онлайн-каналам при выборе товаров рассматриваемого сегмента. А 23% сказали, что даже после полного снятия ограничений будут наращивать долю онлайн-покупок. Это говорит об ускорении перехода потребителей в онлайн.

"Интересно, что тренд с переходом в онлайн также позволяет брендам ответить на другой запрос потребителей — персонализации опыта", — отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин.

"Так, 54% российских респондентов ожидают, что люксовые бренды теперь будут помогать им с подбором гардероба… и предоставлять другие дополнительные услуги подобного рода онлайн. А более половины опрошенных готовы делиться своими данными и хотели бы, чтобы бренды поддерживали с ними связь не только посредством обычной рекламы, но и информационных рассылок, а также других более персонализированных инструментов", — рассказал он.

Тем не менее, к офлайн-продажам интерес также не угас: после снятия всех ограничений многие россияне склонны вернуться в магазины. Лишь 3,7% потребителей готовы положиться исключительно на онлайн-покупки, тогда как 14,3% способны полностью отказаться от онлайн в пользу физического опыта.