МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Магазины бытовой химии и строительных материалов теперь запрещено размещать в жилых домах и общественных зданиях, а мусоропроводы должны быть защищены от возгорания противопожарными перегородками. Об этом сообщается в приказе МЧС России, который вносит изменения в свод правил о пожарной безопасности.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЫТОВАЯ ХИМИЯ

"В жилых и общественных зданиях не допускается размещать предприятия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей… а также магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой", — говорится в документе.

Кроме того, в жилых домах и общественных зданиях запрещается размещать магазины по продаже пороха, капсюлей, патронов, а также "веществ и материалов, способных взрываться или возгораться". Запрет на размещение касается и магазинов по продаже мебели, автозапчастей и автомобильных масел.

ЗАЩИТА МУСОРНЫХ КАМЕР

"Мусоросборные и бельеприемные камеры в жилых и общественных зданиях, сооружениях должны выделяться противопожарными перегородками и перекрытием", — говорится в документе.

Также отмечается, что мусорная камера должна иметь самостоятельный вход, изолированный от эвакуационных выходов из здания. Огнепреграждающие заслонки, устанавливаемые на входах мусоропроводов и бельепроводов, должны самостоятельно закрываться при пожаре.

БЕЗОПАСНОСТЬ В КОТЕЛЬНЫХ

Документом устанавливаются новые правила для проектирования котельных залов. Теперь они должны иметь датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы или на пары горючих жидкостей. Датчики будут оснащены световыми и звуковыми сигналами, отключающими подачу топлива и включающими аварийную вентиляцию и аварийное освещение.

Кроме того, при проектировании котельных должны учитываться приточно-вытяжная и аварийная вентиляция. Обязательным при строительстве этого сооружения теперь является наличие аварийного освещения и бесперебойного электроснабжения. Предусматриваться должно "локальное пожаротушение расходного топливного бака и участка размещения твердого топлива".

Кроме того, электрооборудование в котельной должно быть взрывобезопасным.