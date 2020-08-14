ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг /ПРАЙМ/. Премьер РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Камчатский край посетил Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина, где ознакомился с новыми рыболовецкими судами и осмотрел современный рыбоперерабатывающий завод, который будет запущен в сентябре.

Мишустин поднялся на борт сейнера "Командор", где председатель предприятия Сергей Тарусов рассказал, что колхоз получил уже два подобных судна, которые построены по новейшим норвежским технологиям и в несколько раз эффективнее своих предшественников.

Также главе правительства показали рыбоперерабатывающий завод, оснащенный современным оборудованием исландского производства, позволяющим производить рыбную продукцию глубокой переработки.

По словам Тарусова, на заводе будет производиться порядка 200 видов продукции.

В свою очередь Мишустин обратил внимание на необходимость локализации производства оборудования для глубокой переработки рыбы в России.

Он также отметил успешный характер государственно-частного партнерства, когда квоты на вылов рыбы выдаются государством частным компаниям, которые инвестируют в развитие отрасли.

Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина основан в 1929 году и является одним из самых крупных рыбопромышленных предприятий в Камчатском крае. Предприятие располагает рыболовецким флотом из 24 судов, заводами по переработке рыбы, холодильными мощностями на 3 тысячи тонн.

Колхоз принимает участие в реализации механизма инвестиционных квот и в настоящее время реализует четыре инвестпроекта по строительству трех судов рыбопромыслового флота и одного перерабатывающего завода с суточной производительностью до 443,6 тонны.

Завод будет состоять из трех современных корпусов, расположенных в черте Петропавловска-Камчатского. Объем переработки составит 60 тысяч тонн сырца в год.