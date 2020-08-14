МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Выручка магазинов детских товаров в России в июле оказалась выше февральского показателя на 5%, а по сравнению с июнем она выросла на 11% — на рост продаж в прошлом месяце повлияла выплата президентского пособия на детей, сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор".

Для анализа использовались данные онлайн-касс "Эвотор" (более 650 тысяч устройств по всей России). "Выручка магазинов детских товаров в июле 2020 года превысила докризисные показатели. По сравнению с февралем выручка детских магазинов выросла на 5%, а по сравнению с июнем — на 11%. В июле детские магазины заработали рекордную выручку за семь месяцев года", — рассказали в компании.

В прошлом месяце выросли и продажи магазинов игрушек — их выручка оказалась лишь на 1% меньше январской (рекордная выручка в 2020 году), но на 5% выше июньской. Магазины товаров для новорожденных в июле также показали рекордную выручку в году — она превысила февральскую на 45%.

"Детский сегмент показал стремительный рост выручки, несмотря на то, что около четверти детских магазинов и 30% магазинов игрушек, по данным "Эвотора", в июле так и не открыли двери", — указали в IT-компании.

Гендиректор "Эвотора" Андрей Романенко отметил, что одной из важных причин роста продаж детских товаров стали выплаты детских пособий в начале июля. В июле в России осуществлялись единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет — это вторая выплата такого пособия (первая, на детей от 3 до 16 лет, выплачивалась с июня).

"Из-за пандемии традиционный летний детский досуг был для родителей недоступен: многие детские лагеря, санатории, летние школы были закрыты, либо не могли работать на полную мощность. Туризм и путешествия также пока сильно ограничены… Одним из немногих доступных развлечений для родителей и детей стал шоппинг", — привели в компании слова Романенко.