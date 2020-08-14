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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Лука беда начало — Госсекретарь США Майк Помпео в четверг призвал к проведению в Белоруссии новых президентских выборов. Скорее всего, с таким же призывом в пятницу выступят министры иностранных дел стран Евросоюза. И США, и ЕС ранее заявили, что состоявшиеся 9 августа в Белоруссии выборы не были "ни свободными, ни честными".

— Александра Лукашенко провожали всем Минском — Белоруссия в новом формате протестует против насилия и объявления президентом Александра Лукашенко. Улицы Минска с утра заполняют женщины в белом и с цветами, а автомобили замедляют ход, создавая пробки. Но главное — несогласие с итогами президентских выборов теперь высказывают те, кто вроде бы считался опорой Александра Лукашенко,— рабочие крупных заводов.

— Капиталу по-прежнему лучше на Западе — Согласно данным ЦБ, сальдо платежного баланса в июле 2020 года неожиданным образом оказалось в плюсе на $2,2 млрд, чему во многом послужил крайне низкий импорт услуг и неплохие показатели экспорта нефти. Ни положительный торговый баланс, ни валютные интервенции ЦБ в рамках бюджетного правила не перекрыли отрицательное сальдо по капитальному счету — вывоз капитала частным сектором только за июль составил $6 млрд, за семь месяцев 2020 года он вырос на 53% на фоне падения экспортной выручки и прибыли в экономике.

— Над "Газпромом" сжижаются тучи — "Газпром" в первом полугодии сокращал продажи своего газа в Европу гораздо быстрее большинства своих конкурентов. Компания снизила экспорт в дальнее зарубежье на 18%, тогда как спрос на рынке упал из-за коронавируса и теплой зимы только на 6,5%. Например, Германия, крупнейший клиент "Газпрома", сократила покупки почти исключительно российского газа.

— Деньги любят разговор — Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что "большая четверка" сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях. Эта услуга, по данным участников рынка, обходится им в 20 млрд руб. в год.

— Продовольственная программа Чукотки — Премьер-министр Михаил Мишустин начал свою рабочую поездку на Дальний Восток, которая продлится почти неделю, с Чукотки: прибыв в Анадырь, он ознакомился с некоторыми из проблем этого региона. Так, премьер пообещал поддержать местный тепличный агропроект — на Чукотке продовольственная корзина одна из самых дорогих в России в силу того, что значительная часть продуктов ввозится в регион посредством сложной транспортной схемы,— а также обратил внимание на необходимость снижения стоимости энергии.

— На вирус больше не спишешь — Оперативные данные Банка России по платежам в экономике РФ продемонстрировали, что снижение в конце июля деловой активности, возможно, было временным. На начало августа почти в половине отраслей входящие потоки платежей были выше условной "нормы" 2016–2019 годов, фактически в неделю с 3 по 7 августа платежи в экономике сопоставимы с докризисными.

— "Тройка" скачет по Руси — Столичные власти начали переговоры с чиновниками Подмосковья, Санкт-Петербурга и Тульской области о внедрении единой системы оплаты проезда в общественном транспорте. Планируется, что пассажиры смогут пользоваться московской "Тройкой" и в других городах. Власти Петербурга пока изучают предложение Москвы — ранее здесь уже тестировали и отказались от некоторых столичных разработок.

— Пикет не вредит здоровью — Структура мэрии Москвы впервые признала одиночные пикеты "малозначительным нарушением". Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) освободило с такой формулировкой журналистов "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева от уплаты штрафов за нарушение режима повышенной готовности.

— Мосгоризбирком в долгу не остался — Мосгоризбирком (МГИК) доплатит всем членам городских избиркомов за работу на общероссийском голосовании по Конституции в условиях коронавируса. Самые высокие выплаты получат сами члены МГИК — по 450 руб. за час работы, членам территориальных и участковых комиссий добавят по 324 и 276,5 руб. за час соответственно.

— Миру — принц! — Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ. Договоренность была достигнута при посредничестве США, так что президент Дональд Трамп может записать это себе в актив.

— Соседи влипли в историю — Южная Корея и Япония отметят в субботу 75-летие со дня капитуляции Токио во Второй мировой войне. В Сеуле будут праздновать День освобождения от 35-летней японской оккупации и создания независимого корейского государства, в то время как в Токио будут поминать своих солдат, которых в остальной Азии считают военными преступниками.

— Дела пошли в Ивановскую горку — В Бутырском райсуде Москвы 17 августа начинается разбирательство вокруг историко-культурной экспертизы строительства в районе исторической Ивановской горки, которую называют "одним из семи холмов Москвы". Планы по возведению здесь бизнес-центра в окружении палат XVII века и еще нескольких памятников архитектуры вызвали скандал: в "Архнадзоре" говорят о якобы готовящихся "масштабных сносах" исторических особняков.

— В России не торгуется — Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. По прогнозам Infoline, оборот ритейла в этом году может сократиться на 0,7–2%, до 33,3–32,9 трлн руб. В абсолютных цифрах это означает потери до 670 млрд руб. В наибольшей степени могут пострадать продавцы одежды и обуви, ювелирных изделий и автомобилей.

— РРПК ловит льготы — У Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка появилось новое предложение по изменению отраслевого законодательства. Компания хочет добиться разрешения судам, построенным в обмен на инвестиционные квоты, применять вычет в 85% из ставок сбора за пользование биоресурсами.

— Бензин дорожает по копейке — Розничные цены на бензин в России продолжили рост в августе, прибавив 0,1% за прошлую неделю, по данным Росстата. Стоимость топлива на заправках постепенно отыгрывает бурный взлет оптовых цен в июне—июле, хотя в августе в опте она перешли к снижению.

— Пенсии пошли на неравномерное повышение — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты клиентам, получающим пожизненные или срочные пенсии. Средневзвешенные корректировочные коэффициенты, которые составляют основу повышения, по расчетам “Ъ”, равняются 8% и 7,1% соответственно.

— "Уралсиб" не боится спонсорства — РФИ-банк, членство которого в платежной системе Visa, обеспечивает спонсор — "Уралсиб",— получил значимый штраф от платежной системы за высокорисковые операции. Впрочем, спонсора это не смущает — "Уралсиб" охотно берет на обслуживания банки с не самой "лучшей репутацией", по мнению других участников рынка, зарабатывая на проценте от их трансакций.

— Фонды разделили рынок — Принятые в июле поправки к закону "О рынке ценных бумаг" могут открыть российским инвесторам доступ к широкому кругу иностранных биржевых фондов (ETF), которые сейчас слабо представлены в России из-за регуляторных ограничений. Банк России начал обсуждение этого вопроса с участниками рынка, мнения которых разделились.

— Кинотеатрам предъявили веский "Довод" — Студия Warner Bros. предложила кинотеатрам пересмотреть многолетнюю схему взаимодействия в ходе показа фильма "Довод" Кристофера Нолана, с которым связаны глобальные надежды на восстановление кинопроката. Вместо стандартной платы 50%, которую кинотеатры отдают студии, за "Довод" она просит 55% кассовых сборов, которые в мире должны превысить $450 млн.

— "Лотос" подрезали конкуренты — Разработчик операционной системы (ОС) "Альт" компания "Базальт СПО" потребовала исключить из реестра отечественного программного обеспечения (ПО) своего конкурента — ОС "Лотос". В "Базальте" считают, что "Лотос" не соответствует требованию о том, что продукт должен находиться в свободной продаже, и уверены, что в реестре накопилось немало подобного софта.

— Отельерам не дают каникулы — Некоторые владельцы столичных отелей, расположенных на принадлежащих городу землях, не могут получить обещанные властями каникулы по платежам за аренду этих участков. Об этом на последнем заседании оперштаба по экономике при мэрии заявили представители бизнес-омбудсмена по Москве.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния — По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из "Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.", опубликованной Минфином. Дефицит растет быстро – по итогам шести месяцев он составлял всего 823 млрд руб., т. е. за июль дисбаланс доходов и расходов увеличился на 80%.

— Роман Абрамович с партнерами инвестирует $20 млн в создание игр — Инвестиции получит игровая компания 110 Industries. Об этом сообщила сама компания, представители Абрамовича, GEM Capital, а также Корнихин подтвердили информацию "Ведомостям".

— Число заключенных в России впервые стало меньше 0,5 млн — Впервые в России число осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах лишения свободы, стало меньше 0,5 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе ФСИН, опубликованном 13 августа.

— Западные страны обсуждают, но пока не объявляют санкции против Белоруссии — ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные результаты президентских выборов в Минске. Согласно им действующий президент Александр Лукашенко выигрывает в столице с результатом 64,49% голосов. За его главную соперницу, оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, проголосовало 14,92% избирателей. На своем официальном сайте ЦИК опубликовал разбивку результатов по регионам республики.

— Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни — Пандемия заставила правительство по-новому взглянуть на многие вещи, в том числе на законодательство, которое гарантирует в исключительных случаях безвозмездную помощь в возвращении на родину россиянам, оказавшимся за рубежом. Под исключительными случаями в настоящее время понимается непосредственная угроза жизни.

— Банк России поменял положение о платежной системе в пользу СБП — Российский Центробанк полностью переписал положение "О платежной системе Банка России" от 2017 г. Смысл обновления заключается в том, что во все пункты, где речь идет о платежных системах, вставлены упоминания о Системе быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России.

— "Вы нам не верьте, нам верить не надо" — Чуть раньше, в июле, разговаривая с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, Венедиктов вспомнил о якобы имевшей место беседе президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко об объединении России и Белоруссии и высказал уверенность, что согласие Лукашенко на такое объединение – вопрос торговли. Так ли это, сейчас уже не важно. Сегодня, считает Венедиктов, лучшее, что может сделать Лукашенко, – сесть за стол переговоров с белорусской оппозицией и назначить новые выборы.

— МТС впервые самостоятельно снимет сериал — О том, что "МТС медиа" приступила к производству сериала, сообщил "Ведомостям" представитель оператора. Это первый оригинальный проект оператора, созданный исключительно собственными силами. В 2021 г. он станет доступен зрителям онлайн-кинотеатра МТС ТВ, уточнил представитель компании.

— Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год — Средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 г., по данным Росстата, выросла более чем в 1,7 раза до 87,1 руб. за 1 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании "Прозерно" Владимир Петриченко.

— ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ — Банк России выпустил доклад по вопросам развития прямого инвестирования и краудфандинга, призвав заинтересованные организации к обсуждению предложенных в документе мер по снижению рисков прямых инвестиций. Как пояснили "Ведомостям" в пресс-службе ЦБ, авторам документа "в первую очередь интересно мнение лиц, которые уже пробовали альтернативные способы привлечения финансирования и видят конкретные барьеры, возникающие на практике".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Правительственный десант — день первый — Рабочая поездка Михаила Мишустина на Дальний Восток началась с Чукотки. Премьер-министр посетил тепличный комплекс и окружную больницу. А жилищный вопрос прозвучал на встрече с губернатором Романом Копиным.

— До 16-ти не регистрировать — Зарегистрировать трактор, вездеход и снегоход будет невозможно на того, кто не достиг 16-ти лет. При этом ставить на учет мотоблоки, газонокосилки, а также детские электромобили не придется, говорится в новых правилах регистрации самоходных машин.

— Пока все дома — Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов рассказал "РГ", как пандемия способствовала росту домашнего насилия. "В некоторых странах количество обращений женщин в службы поддержки удвоилось", — отметил, в частности, он.

— Полет мысли — Россия может открыть авиасообщение с большинством стран СНГ уже в сентябре, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ. При этом эксперты подчеркнули, что возобновление международного авиасообщения вряд ли произойдет сразу со всеми соседними государствами.

— Магистраль до Севастополя — Рабочее движение по всей длине четырехполосной трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя откроется уже через месяц. Вместо 5-9 часов, как это было раньше, пересечь полуостров можно будет за пару часов.

— Деньги из света — Россияне платят за электроэнергию в среднем в четыре раза меньше, чем жители Евросоюза, а малый бизнес — в два, сообщил Владимиру Путину гендиректор "Интер РАО" Борис Ковальчук. Глава государства назвал такой расклад конкурентным преимуществом.

— Есть чем крыть — Размер российского госдолга сохраняется на безопасном уровне и остается одним из самых низких в мире, заявил глава Минфина Антон Силуанов. "В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы", — отметил он.

— Меню раскрыто — Субсидию на бесплатное питание младших школьников в новом учебном году получат все регионы, а не только те, в которых 100% школ приведут в порядок пищеблоки и столовые. Правила предоставления софинансирования поменялись, претендентов на федеральную поддержку решили уравнять в правах. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

— Онлайн дешевле — В прошлом году пользователи портала госуслуг сэкономили совокупно 9,7 миллиарда рублей за счет 30%-ной скидки при оплате госпошлин. В Минкомсвязи предложили продлить действие скидки до 2022 года.

— Чат-банк — Банк России выпустил мобильное приложение "ЦБ онлайн", через которое потребители могут задавать регулятору вопросы о финансовых продуктах и услугах и оперативно получать ответы по наиболее часто встречающимся проблемам, а также проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает, и найти на карте ее ближайший офис.

— Клик на ЕГЭ — Решение о переводе ЕГЭ по информатике с 2021 года в компьютерную форму принято. Осенью Рособрнадзор проведет широкое обсуждение и апробацию такой формы экзамена во всех регионах, заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Море возможностей — С 2033 по 2040 год совокупная дополнительная добыча нефти на российском шельфе Арктики и Тихого океана может достичь 313 млн тонн, что с учетом даже льготного налогообложения принесет в бюджет до 657 млрд рублей. Об этом говорится в экономическом обосновании к законопроекту об освоении континентального шельфа Арктики и Тихого океана, разработанного Минвостокразвития.

— Зерно сомнения — Зерна в этом году в России могут собрать значительно больше, чем планировалось. Центр и Поволжье демонстрируют близкие к рекордным урожаи. Вслед за российскими экспертами прогноз по сбору пшеницы в России повысил и минсельхоз США.

— Мебель выносят вон — С 14 августа ужесточаются требования к размещению непродовольственных магазинов в многоквартирных домах. В частности, документ запрещает размещать в них мебельные магазины. Ранее запрет касался только вновь построенных и вновь введенных в эксплуатацию зданий, теперь же мебельные магазины предстоит убрать из всех жилых строений, объяснили в юридической компании DEM Group.

— Пандемия не усилила неравенства — Принятые правительством меры поддержки помогли избежать роста экономического неравенства среди населения. К такому выводу пришли эксперты из НИУ ВШЭ — в частности, научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Дарья Попова.

— "Корона" от короны — Роспотребнадзор намерен в октябре подать документы на регистрацию собственной вакцины от коронавирусной инфекции, а уже в ноябре запустить ее производство. Об этом "РГ" рассказали в ведомстве.

— Скорая — палата для двоих — Новые модульные автомобили скорой помощи на базе "ГАЗель NEXT" протестируют в российских больницах. Об этом стороны договорились во время визита министра здравоохранения Михаила Мурашко в Нижний Новгород.

— Баррель ждет спроса — Участники ОПЕК+ в июле исполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 89% после 108% месяцем ранее, говорится в отчете Международного энергетического агентства. Неполное выполнение сделки может оказать негативное влияние на рынок.

— Судейский перекресток — Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи в отставке. Бывшее должностное лицо на пешеходном переходе в Саратове сбила женщину, которая впоследствии скончалась. Это произошло еще в декабре прошлого года, но дело открыли только сейчас.

— Убийственная реклама — МВД РФ представило на обсуждение новый законопроект, который вводит в правовую практику понятие "пропаганда наркотических средств и психотропных веществ". Правоохранители предлагают ввести уголовную ответственность за распространение информации о запрещенных веществах в интернете.

— Улыбнитесь, вас снимают — К социальной сети Facebook в штате Калифорния предъявлен новый иск. На этот раз дочернюю компанию Instagram обвиняют в том, что она собирает биометрические данные более сотни миллионов пользователей через упоминания людей в фотографиях.

— Тракты из бюджета — Пандемия и упавшие цены на нефть заметно повлияли на состояние региональных бюджетов. Несмотря на это, коронакризис может стать лучшим временем для наращивания расходов на строительство дорог, заявил глава Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

— Шифровка в эфире — Два крупных учения провели разведподразделения Дальневосточного военного округа. Первое с участием 200 солдат и офицеров и более 30 единиц техники прошло на Сахалине. Второе развернулось в Амурской области.

— Запрет TikTok ударит по США — Запрет приложений TikTok и WeChat может ударить по США и другим странам, а не по Китаю, считают наблюдатели. Так, если Apple удалит WeChat из своего AppStore, потребители КНР и других стран Азии могут отказаться от смартфонов корпорации.

— Спасение на водах — Росморречфлот распределил субсидии в 320 млн рублей между двумя судоходными компаниями, пострадавшими из-за пандемии коронавируса. Большую часть суммы — 247 млн рублей — получила компания "Водоход", остальные средства достанутся компании "Водолет".

— Утром — слова, вечером — нефть — Министры иностранных дел стран ЕС в пятницу проведут видеоконференцию, на которой обсудят вопрос о введении дополнительных санкций против Беларуси. Белый дом не станет спешить в этом вопросе и для начала изучит реакцию Евросоюза на белорусский кризис.

— Альбион ушел в пике — Британия погрузилась в самый глубокий экономический спад за всю историю Соединенного Королевства. "Тяжелые времена наступили", — объявил согражданам канцлер казначейства Риши Сунак. Управление национальной статистики (ONS) объявило, что ВНП Соединенного Королевства во втором квартале текущего года упал на 20,4 процента. Такой показатель стал плачевным рекордом падения экономики с 1955 года.

— Охота на "Зодиак" — Между Францией и Британией того гляди может разразиться нешуточная распря. Причина — нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, те, что не оставляют попыток перебраться из Франции на другую сторону Ла-Манша. Если раньше их главным маршрутом был знаменитый туннель под проливом, то сейчас после введения драконовских мер по проверке транспорта они переключились на морской путь.

— Маска — главный экспонат — Японские музеи во всех регионах страны собирают коллекции из свидетельств пандемии коронавируса. Лицевые маски, перчатки, упаковки дезинфицирующего средства, листовки с предупреждениями о соблюдении дистанции и правилами поведения в общественных местах, купоны на еду навынос, уведомления об отмене авиарейсов — все это становится экспонатами.

— "Феррари" не в тренде — В мае, когда Италия стала потихоньку выходить из локдауна, совет министров страны, подарившей миру знаменитую велогонку "Джиро д'Италия", одобрил декрет, согласно которому жителям городов с населением свыше 50 тысяч человек при покупке велосипеда или электросамоката, будет гарантирована компенсация в 50 процентов от его стоимости, которая, однако, не должна превышать 500 евро.

— Трамп открывает кран — Президент США Дональд Трамп продолжает борьбу с "бытовым наследием" Барака Обамы. На этот раз ради идеальной прически главы Белого дома американское правительство собирается изменить федеральные нормы напора воды в душе. По действующим нормам, установленным в 2013 году администрацией Обамы, суммарный расход одной душевой системы (в том числе таких, где несколько потребителей воды) не должен превышать 9,5 литра в минуту.

— Сердце, тебе не хочется простоя — Известный трансплантолог Анзор Хубутия рассказал "РГ" о кафедре физики живых систем в ФиЗтехе, которую он возглавляет. "Мы изучаем то, что происходит в клетках человеческого организма", — заявил академик РАН.

— Диагноз по связи — Клиника высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского университета в условиях пандемии коронавируса стала общаться с пациентами удаленно. А еще, когда Мариинская больница и Городская больница N 15 были перепрофилированы в инфекционные стационары, была одним из немногих учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам кардиохирургического, онкологического и эндокринологического профилей.

— Импланты меняют облик — И в наше время можно встретить людей, во рту у которых блестят золотые зубы. Хотя ныне трудно представить, что даже на здоровые зубы стремились надеть золотую коронку "для красоты", считали неким признаком достатка. Такое теперь крайняя редкость. Золото не выдержало конкуренции с белозубой голливудской улыбкой. И стоматология — и научная, и практическая идет навстречу моде дня нынешнего.

— Студенты помогут — С 1 сентября в школах Башкирии начнут работать мединспекторы, которые будут обучать учителей профилактике коронавируса. "Нам важно привести в школах работу в соответствие с требованиями Роспотребнадзора", — заявил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.

— Солнце в кранах — На Кубани из-за жары и нехватки дождей уровень воды в Краснодарском водохранилище может опуститься до критически низкой отметки, что приведет к ограничению водоснабжения курортов. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

— Кормушка для Робина — Акрам Гизатуллин в этом году пойдет в 11-й класс инженерного лицея города Уфы. А после окончания школы хочет подать документы в Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

— Тебе — тысяча книг! — Несмотря на пандемию коронавируса, филиал "РГ" в Кузбассе провел акцию "Книги в добрые руки". Больше тысячи экземпляров художественной, научно-популярной и справочной литературы привезли в отдаленный труднодоступный поселок Теба, где нет библиотеки.

— Полтонны с неба — Томская область стала первым в России регионом, где начнутся эксперименты по доставке грузов массой до 500 килограммов беспилотными летательными аппаратами.

— "Идите по фасаду"… — Жительницу Костромы Елену Иваеву поразила картина, увиденная ею у администрации Костромского района. На улице у зарешеченных окон присутствия стояли люди: они о чем-то переговаривались с сидевшими внутри чиновниками, подавали им сквозь прутья или принимали документы.

— Броневик не хуже танка — Еще в апреле "Рособоронэкспорт" заявил, что начинает подготовительные работы по выводу на мировой рынок боевой платформы "Бумеранг". Теперь это будет делаться более активно и вполне официально.

— Вылет задержан — Прошла очередная волна сообщений о якобы заминированных объектах в разных городах страны.

— Еще два месяца проведут в СИЗО — Тверской суд Москвы в четверг начал рассматривать ходатайство следствия о продлении еще на два месяца ареста бывшему статс-секретарю — замглавы минобрнауки Марины Лукашевич и начальнику управления Россотрудничества Михаилу Попову.

— Экс-министр: талант менеджера — Следственный комитет РФ объявил об окончании расследования резонансного уголовного дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.

— Отдал дома и миллиарды — Мосгорсуд признал законным изъятие в доход государства имущества полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких на сумму более 6 млрд рублей.

— Ударилась или ударили?— Главное следственное управление СК по Москве объявило о начале проверки "по факту госпитализации" исполнительницы одной из самых известных в России песен — "Ягода малина" — Валентины Легкоступовой.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Перемены тока: как России удалось обеспечить граждан доступной электроэнергией — Результат был достигнут благодаря внедрению цифровых решений и инновационных систем управления, считают эксперты.

— Театр начинается с парковки: "Игора Драйв" стала площадкой для автошоу — Собственный автомобиль в качестве места в зрительном зале, включенная аварийка вместо аплодисментов и "перевод" песни на язык жестов — всё это первый в России автотеатр, разместившийся в гоночном комплексе "Игора Драйв". До конца лета там можно будет увидеть постановку "Timeless. Люби меня крепко". Уникальное шоу проходит еженедельно по субботам, и смотреть его зрители могут прямо из окон своих машин.

— У надзорного столба: почему подрядчики уничтожают культурное наследие городов — Рабочие, ремонтирующие фасад здания 1914 года постройки в Выборге, залили бетоном призму Люксфер — использовавшееся на рубеже веков для освещения подвальных помещений изобретение, а в Тобольске перекапывают Ярмарочную площадь вместе с культурным слоем 400-летней давности. Почему подрядчики по всей России закрывают глаза на разрушение исторических памятников — разбирались "Известия".

— Долг невыездом красен: граница закрыта для четырех миллионов россиян — Всё больше стран постепенно открывают свои границы для путешественников. Однако почти 4 млн россиян смогут отдохнуть только дома, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). За рубеж их не выпустят из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам. По сравнению с 2019 годом, количество невыездных возросло на 10%. Причиной тому стали финансовые трудности, вызванные пандемией, считают эксперты.

— Закрывайтесь на здоровье: приставы остановили работу 1,3 тыс. компаний — По итогам первого полугодия 2020 года судебные приставы закрыли 1,3 тыс. организаций, в которых не соблюдались санитарные нормы, введенные из-за коронавируса. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ФССП. Крайняя мера применялась слишком редко, уверены эксперты: во время режима самоизоляции подпольно работали тысячи ресторанов и салонов красоты.

— Не ремнем единым: авиакомпании хотят обязать пристегивать малолетних детей — Авиакомпании хотят обязать выдавать пассажирам дополнительные ремни безопасности для маленьких детей, которых везут без отдельного места в самолете — на коленях у родителей. С такой инициативой в Росавиацию обратилась депутат Госдумы Наталья Кувшинова после того, как ее внимание на проблему обратило Общероссийское объединение пассажиров.

— Платить так платить: во II квартале МСП заняли у банков 700 млрд — В апреле–июне представители малого и среднего бизнеса взяли займов на 699,5 млрд рублей — то есть на 26% больше, чем годом ранее. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), СПАРК и Frank Research Group, которые есть в распоряжении "Известий". При этом, вопреки ожиданиям, в разгар коронавируса микро- и малые компании смогли улучшить платежную дисциплину, а также привлечь новые ссуды по льготным ставкам. Небольшое ухудшение качества портфеля произошло у среднего бизнеса.

— Восточный эксцесс: бизнес предложил способы снизить цену на бензин в ДФО — В России предложили решение проблемы дефицита и высоких цен на бензин и дизель на Дальнем Востоке. Независимый топливный союз (НТС) направил письма в Минфин, Минэнерго, Минвостокразвития и ФАС, а также региональным органам власти ("Известия" ознакомились с ними).

— В наличное русло: банки вернут кешбэк к докризисному уровню 1 октября — Кредитные организации с 1 октября готовы вернуться к выплатам кешбэка за онлайн-покупки, который был отменен в апреле. Об этом "Известиям" сообщили в ВТБ, Газпромбанке и "Хоум Кредите". С 30 сентября ЦБ отменит ограничение эквайринга в 1% для интернет-торговли.

— Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь — Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот. Так, в прошлом году количество железных денег увеличилось на 900 млн штук, в первой половине 2020-го — еще на 362 млн, сообщили "Известиям" в Центробанке.

— Геопаралитика: ЕС продумает персональные санкции для Белоруссии — Европейский союз (ЕС) может ввести санкции в отношении конкретных должностных лиц Белоруссии, "ответственных за насилие, аресты и фальсификацию результатов" президентских выборов. Как рассказали собеседники "Известий" в Европарламенте, этот вопрос будет одним из ключевых на внеочередной встрече 27 глав МИД ЕС 14 августа.

— Вечный суд: почему разваливается дело об убийстве Павла Шеремета — Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета разваливается. Одна из фигуранток восемь месяцев провела в СИЗО, но теперь киевский суд отпустил ее из-под стражи. Другой обвиняемой отменили домашний арест. Четыре раза откладывалось начало судебного процесса. "Известия" разбирались в происходящем.

— "Надеемся, авиасообщение возобновится в сентябре" — Посол Шри-Ланки в России, профессор Мигахаланде Дураге Ламаванса — о том, когда российские туристы смогут посетить страну и что включает платная "Виза+".

— Вызвали патруль: новое российское оружие испытают в северных морях — Северный флот проведет масштабные экспериментальные учения. В них примут участие новейшие представители ВМФ — патрульный корабль "Василий Быков" и малые ракетные корабли (МРК) "Одинцово" и "Зеленый дол". Первый рассчитан на применение контейнерных систем вооружения, которые позволяют при необходимости собрать корабль под любые задачи.

— Облучить вирус: СOVID-19 предложили лечить радиацией — Ученые из Канады и США предложили лечить коронавирус с помощью радиотерапии. Практика показала, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%. В Америке уже опробовали эту методику на десяти пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты. Однако специалисты-радиологи выпустили статью, в которой указали на серьезные побочные эффекты такого лечения.