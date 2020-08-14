МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Пострадавшим от хакерских атак не стоит платить выкуп за спасение конфиденциальной информации, — это может только подстегнуть мошенников в будущем, а данные вряд ли удастся вернуть, считает глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.

"Целью мошенников могут стать не только компании, но и простые пользователи. Однако если жертвы будут платить выкуп злоумышленникам, это только поспособствует увеличению числа подобных атак в будущем. Кроме того, нет гарантии, что после уплаты выкупа действительно удастся вернуть данные. Как правило, этого не происходит", — сказал Дягилев РИА Новости.

Он напомнил, что несколько лет назад по миру прокатилась масштабная кибератака вирусом-шифровальщиком WannaCry, от которого пострадали около 300 тысяч пользователей в 150 странах. Злоумышленники требовали выкуп, однако данные в принципе не могли быть расшифрованы, отметил Дягилев.

"В результате отчаявшиеся жертвы оставались и без денег, и без данных. Даже если информацию удастся расшифровать, это все равно не предотвратит повторения подобных инцидентов в будущем, поскольку хакер остается в системе пользователя. Поэтому в таких ситуациях мы рекомендуем оперативно обратиться за помощью к специалистам по информационной безопасности. В некоторых случаях они помогут восстановить данные, а иногда и выйти на след злоумышленника", — советует эксперт.

Чтобы избежать взлома и кражи персональных данных, нужно соблюдать "цифровую гигиену". "Внимательно относитесь к письмам от неизвестных отправителей. Не переходите по сомнительным ссылкам и не загружайте вложенные файлы. Для скачивания приложений используйте только проверенные сайты. Не разглашайте свои логин и пароль посторонним людям. Регулярно создавайте резервные копии своих данных, чтобы в случае атаки оперативно их восстановить. Используйте технологии превентивной защиты. Проводите регулярные обновления ПО на всех устройствах", — перечислил эксперт базовые правила.