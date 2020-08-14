ПЕКИН, 14 авг — Dow Jones. Экономическая активность в Китае в июле продолжила восстанавливаться, но импульс роста немного ослаб, так как Пекин прекратил меры поддержки экономики.

Промышленное производство в Китае в июле выросло на 4,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после аналогичного роста в июне. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национального бюро статистики страны.

Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что рост в июле составит 5,0%.

Вложения в основной капитал в городских районах Китая в первые семь месяцев года упали на 1,6% после падения на 3,1% в первую половину года. Экономисты ожидали падения на 1,8%.

Розничные продажи в Китае в июле упали на 1,1% после падения на 1,8% в июне. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений.

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