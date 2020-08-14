МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5065, до 912 823, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5065 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1313 (25,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зафиксировано 912 823 случая заболевания. Темп прироста — 0,6%.

Наибольшее число выявленных за сутки случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 688, Санкт-Петербурге — 159, Подмосковье — 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 688, 2. Санкт-Петербург — 159, 3. Московская область — 156", — говорится в сообщении.



Наименьшее число новых случаев отмечено в Чечне и Севастополе — по семь, а также в Еврейской автономной области — три.

а сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО.

За сутки в России выписаны 6 568 человек после лечения от COVID-19, за все время — 722 964.

За сутки в России умерли 114 человек с COVID-19, за все время — 15 498.