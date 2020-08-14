МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Алроса" не будет выплачивать дивиденды за первое полугодие 2020 года в связи с отрицательным свободным денежным поток, сообщила компания со ссылкой на замгендиректора "Алросы" Алексея Филипповского.

Он напомнил, что 25 июня акционеры "Алросы" приняли решение выплатить дивиденды по итогам второго полугодия 2019 года по верхней границе допустимого дивидендной политикой диапазона в размере 100% свободного денежного потока за период – 19,4 миллиарда рублей.

"Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю "свободный денежный поток" в размере 8,3 миллиарда рублей условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют", — приводятся в сообщении слова Филипповского.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В 2019 году "Алроса" увеличила добычу алмазов на 5%, до 38,5 миллиона карат, план 2020 года — 28-31 миллион карат.