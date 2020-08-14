МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Алроса" в течение второго квартала увеличила запасы алмазов на 25%, до 26,3 миллиона карат, следует из сообщения компании.

"Запасы алмазов (ювелирного качества и технических) на конец второго квартала увеличились на 25% квартал к кварталу, до 26,3 миллиона карат", — говорится в сообщении. Как следует из релиза, стоимостная оценка запасов составляет 83,871 миллиарда рублей.

Продажи алмазов во втором квартале упали в денежном выражении относительно предыдущего квартала на 92%, до 74 миллионов долларов (включая алмазы ювелирного качества на 72 миллиона долларов) в связи с предоставлением клиентам возможности полностью отказаться от закупок алмазной продукции, бриллиантов — на 45%, до 13 миллионов долларов.

Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества во втором квартале составила 200 долларов за карат (рост на 63% к первому кварталу) в связи увеличением доли крупных камней в структуре продаж.

В начале июня замгендиректора "Алросы" по финансам и экономике Алексей Филипповский сообщал журналистам, что запасы алмазов по итогам 2020 года могут составить 27-30 миллионов карат. Запасы "Алросы" в конце 2019 года достигли 22,6 миллиона карат алмазов, по итогам первого квартала текущего года составили 21,1 миллиона карат.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.