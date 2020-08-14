МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, рекомендовал внеочередному собранию акционеров одобрить выплату промежуточных дивидендов в размере 25,561 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Акционеры рассмотрят данный вопрос 18 сентября. "Учитывая, что компания владеет 2 миллионами 135 тысячами 313 собственных GDR (5 GDR эквивалентны 1 акции), которые будут исключены из распределения дивидендов, компания выплатит 0,95 доллара на акцию или 0,19 доллара на GDR", — говорится в релизе.