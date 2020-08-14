МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов перед первой линией бонов возле Норильска спустя два с половиной месяца после аварии на ТЭЦ-3 продолжает превышать норму почти в 9 раз, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.

"По результатам последних проб зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 8,6 раза, в устье реки Амбарная превышения не зафиксированы", — сказал собеседник агентства, добавив, что за минувшие сутки отбор проб воды не проводился.

Он уточнил, что всего после ЧП на ТЭЦ-3 было исследовано 798 проб, в том числе 723 — воды, 24 — донных отложений, 10 — отходов в грунте и 41 — грунта.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.