МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 400 миллионов рублей на первый этап работ по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Как сообщила зампред правительства Виктория Абрамченко, на реализацию первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда (на промплощадке "Усольехимпрома" — ред.) в 2020 году правительство выделит более 400 миллионов рублей", — говорится в релизе.

Уточняется, что первый этап работ будет включать демонтаж и демеркуризацию конструкций цеха ртутного электролиза – основного источника загрязнения территории промплощадки. Будут приведены в безопасное состояние пять содержащих отходы I и II классов опасности аварийных емкостей, организовано их хранение и отправка на утилизацию.

"Кроме того, поставлена задача создать в текущем году и защитные противофильтрационные экраны вдоль берега реки Ангары. Также до конца года предстоит ликвидировать первые три скважины глубинного захоронения отходов, всего до конца 2021 года будут законсервированы 12 скважин", — говорится в сообщении.

Также будет извлечен грунт, загрязненный ртутью, произведена его обработка специальными химическими реагентами и подготовка для дальнейшей утилизации.

Президент России Владимир Путин в конце июля подписал распоряжение, где поручил правительству за три месяца составить дорожную карту по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском.

Комплексный проект рекультивации Усолья-Сибирского разработают к концу 2021 года, в настоящее время ведутся работы по первому этапу.

"В рамках первоочередных мероприятий в этом и следующем годах будут приведены в безопасное состояние наиболее сложные объекты. Параллельно к концу следующего года будет разработан комплексный проект рекультивации всей загрязненной территории", — говорится в сообщении.

Площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.