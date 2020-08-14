Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020

12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Интер РАО — телеконференция менеджмента

RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020

RUB Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020

RUB РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2020 и телеконференция менеджмента

RUB ММК — закрытие реестра для участия в ВОСА (11.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019 0,607 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.09.2020) — див-д 2020

RUB Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ВОСА (11.09.2020, в заочной форме, утверждение допэмиссии 1,7 млрд акций по открытой подписке по рекоменд. СД)