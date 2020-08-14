 

МОСКВА, 14 августа. — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2кв2020) -2,2% -27,2%
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -0,6% -7,6%
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -8,9% 2,7%
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (август) 17,2 16,5
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (июнь) 22,41 млрд канад. долл
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь) 127 млрд долл

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Интер РАО — телеконференция менеджмента
RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
RUB Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
RUB РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2020 и телеконференция менеджмента
RUB ММК — закрытие реестра для участия в ВОСА (11.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019 0,607 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.09.2020) — див-д 2020
RUB Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ВОСА (11.09.2020, в заочной форме, утверждение допэмиссии 1,7 млрд акций по открытой подписке по рекоменд. СД)
RUB Татнефть — СД (рекоменд. по див-дам 1П2020) 40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин, ап) — див-д 2019

 

 