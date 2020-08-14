МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в 2019 году задекларировал доход в 9,726 миллиона рублей, что на миллион с лишним больше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах.

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы государства за минувший год опубликованы в пятницу на сайте Кремля.

В 2018 году доход президента РФ составил 8,648 миллиона рублей.

Согласно декларации за 2019 год, в собственности у Путина по-прежнему есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров.

Также президент владеет двумя автомобилями "ГАЗ М21", автомобилем "Нива" и прицепом "Скиф", следует из документов.

В 2017 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей. По итогам года выяснилось, что он больше не владеет земельным участком в 1,5 тысячи квадратных метров – президент его продал, что стало причиной увеличения его доходов за тот период. В 2016 и в 2015 годах доход главы государства был приблизительно одинаков — около 8,9 миллиона рублей ежегодно, а в 2014 году заработок Путина составил 7,654 миллиона рублей.



