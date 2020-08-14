МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Команда отделившейся от "Яндекса" соцсети "Аура" приняла решение о закрытии сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

Ранее пользователи соцсети "Аура" начали получать пуш-уведомления о закрытии сервиса.

"Последние полгода проект "Аура" развивался как отдельный и самостоятельный сервис вне "Яндекса". Но недавно команда "Ауры" приняла решение прекратить эксперимент и закрыть проект", — прокомментировали в пресс-службе.

"Яндекс" запустил собственную социальную сеть "Аура" в режиме тестирования в марте 2019 года. Зарегистрироваться в ней можно было по приглашению от пользователей соцсети.

В марте 2020 года соцсеть была выделена в отдельное юрлицо, в котором "Яндекс" получил 49%.