ВАШИНГТОН, 14 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп надеется, что зарегистрированная в России вакцина от коронавируса сработает.

"Мы не много знаем об этом. Надеемся, что это сработает. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс", — заявил Трамп на пресс-конференции.

Он добавил, что США в свою очередь "очень продвинулись" в разработке вакцины.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.