ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг /ПРАЙМ/. Льготы по страховым взносам для резидентов ТОР могут быть продлены после 2025 года, когда выйдет срок этой меры, но раньше этого времени вопрос обсуждать не стоит, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями общественности Камчатки.

"Я абсолютно уверен в том, что мы должны дождаться срока, на который принимали льготу и были соответствующие обещания и в том числе обязательства, под которые эти льготы предоставляли", — сказал он.

Мишустин также отметил, что если не будет соцвзносов, то не будет средств на, например, строительство больниц.

"Абсолютно уверен, что, когда придет время в 2025 году, мы посмотрим, что получится, и будем принимать решения, скорее всего, о продлении этих льгот", —добавил он.

Ранее в ходе общения заместитель директора компании "МС-Бункер" Борис Лаврентьев попросил Мишустина сделать льготу по отчислениям с ФОТ бессрочной.