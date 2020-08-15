Добавлены подробности (5 и 6 абзацы)

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг /ПРАЙМ/. Льготы по страховым взносам для резидентов ТОР могут быть продлены после 2025 года, когда выйдет срок этой меры, но раньше этого времени вопрос обсуждать не стоит, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями общественности Камчатки.

"Я абсолютно уверен в том, что мы должны дождаться срока, на который принимали льготу и были соответствующие обещания и в том числе обязательства, под которые эти льготы предоставляли", — сказал он.

Мишустин также отметил, что если не будет соцвзносов, то не будет средств на, например, строительство больниц.

"Абсолютно уверен, что, когда придет время в 2025 году, мы посмотрим, что получится, и будем принимать решения, скорее всего, о продлении этих льгот", —добавил он.

Председатель правительства также отметил, что необходимо соблюсти баланс интересов, однако выразил надежду, что условия в ТОРах останутся привлекательными и в будущем.

"Я всецело поддерживаю… разумность и такой баланс, в том числе налоговой нагрузки для компаний,… но постепенно. То есть мы пообещали, посмотрели на обязательства, выполним, все сделаем, обязательно продлим. Я уверен, что этот режим будет комфортным и, скажем так, привлекательным для компаний, которые работают на Камчатке в том числе", — сказал Мишустин.

Ранее в ходе общения заместитель директора компании "МС-Бункер" Борис Лаврентьев попросил Мишустина сделать льготу по отчислениям с ФОТ бессрочной.