Кабмин в понедельник рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг /ПРАЙМ/. Первая версия нацпроекта по развитию внутреннего туризма будет рассмотрена правительством РФ в понедельник, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что проект будет представлен осенью.
"Уже в понедельник мы рассмотрим материалы Ростуризма, паспорт первой версии нацпроекта", — сказал Чернышенко на совещании, посвящённом развитию экологического туризма в России.
Он также считает, что в документ необходимо будет включить и инициативы, которые развиваются на территории ДФО.
https://1prime.ru/News/20200815/831916131.html