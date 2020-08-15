ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг /ПРАЙМ/. Первая версия нацпроекта по развитию внутреннего туризма будет рассмотрена правительством РФ в понедельник, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что проект будет представлен осенью.

"Уже в понедельник мы рассмотрим материалы Ростуризма, паспорт первой версии нацпроекта", — сказал Чернышенко на совещании, посвящённом развитию экологического туризма в России.

Он также считает, что в документ необходимо будет включить и инициативы, которые развиваются на территории ДФО.