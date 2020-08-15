ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг /ПРАЙМ/. Минприроды предлагает создать на базе ведомства единого туроператора, который будет заниматься экотуризмом, заявил директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды Алексей Григорьев.

"Другими первоочередными задачами, стоящими на данный момент перед министерством и над которыми ведется работа, являются обеспечение транспортной доступности на ООПТ, продвижение туристских продуктов, создание единого туроператора на базе Минприроды России по развитию экологического туризма, привлечение внебюджетных источников финансирования для развития туристской инфраструктуры и продвижения туристского продукта ООПТ на внутренних и международных туристских рынках", — сказал он на совещании, посвящённом развитию экологического туризма в России.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который проводит совещание, отметил, что определять, кто будет предоставлять услуги по организации экотуров, должен рынок.

"Что касается единого туроператора, я считаю, что здесь должен рынок определять какие операторы должны работать. Они должны биться за то, чтобы лучшую услугу предоставить потребителю, экотуристу. Здесь просто поподробнее нужно поговорить, что вы имели в виду, когда на базе Минприроды создать единого туроператора, пока это впервые такое просто слышу", — сказал он.

Кроме того, представители Минприроды предложили ведомство в качестве регулятора посещаемости заповедных территорий, а также установить порядок, при котором оно будет определять территории для деятельности в рамках ООПТ.

Чернышенко на это ответил, что ведомство получит поручение предложить механизмы совершенствования предоставления земельных участков потенциальным инвесторам в ООПТ.