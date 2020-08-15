МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5 061, до 917 884, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 061 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1351 (26,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зафиксировано 917 884 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,6%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 695, Санкт-Петербурге — 162, Свердловской области — 158.

За сутки в России умерли 119 человек с COVID-19, за все время — 15 617.

За сутки после лечения коронавируса в России выписаны 6 447 человек, за все время — 729 411.



