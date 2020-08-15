МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались приблизительно в 18.20. По данным Downdetector, 73% пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой сайта, сбои при отправке сообщений возникают у 23% пользователей, 3% испытывают трудности при входе на сайт.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов РФ.