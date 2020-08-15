БЕЙРУТ, 15 авг /ПРАЙМ/. Вашингтон не предоставит финансовую помощь Ливану, пока руководство этой страны не проведет необходимые реформы, сообщается в заявлении заместителя госсекретаря Дэвида Хейла распространенном посольством США в Ливане.

"Ливан переживает последствия безответственных действий… Ливанские власти несут ответственность за взрыв в порту Бейрута, и Вашингтон не предоставит финансовой помощи Ливану без проведения его руководителями реформ", — говорится в заявлении.

Хейл отметил, что помощь США не будет предоставляться напрямую правительству. "Ливан жил десятилетия в коррупции и в отсутствие необходимого управления без каких-либо реформ", — сказал он.

Американский политик также отметил, что Вашингтон и его партнеры возобновят финансовую помощь Ливану, как только будут реализованы оперативно необходимые реформы. При этом руководство США готово выделить 30 миллионов долларов для срочной поставки зерна через порт Бейрута.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли свыше 170 человек. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

В Ливане с 17 октября прошлого года продолжаются массовые волнения. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Хасаном Диябом, которое ушло в отставку 10 августа.