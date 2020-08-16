МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 за сутки в РФ выросло на 4 969, до 922 853, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 969 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1284 (25,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 922 853 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в Москве — 688, Санкт-Петербурге — 163, Подмосковье — 154, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"Распределение по субъектам: 1. Москва 688, 2. Санкт-Петербург 163, 3. Московская область 154", — говорится в сообщении.

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО.

После лечения COVID-19 в России за сутки выписаны 3 557 человек, за все время — 732 968.

За сутки в России умерли 68 человек с COVID-19, за все время — 15 685.