УФА, 16 авг /ПРАЙМ/. Башкирская содовая компания после заявления главы Башкирии Радия Хабирова о приостановке работ предприятия на шихане Куш-тау взяла паузу и ищет компромисс, сообщил РИА Новости представитель компании.

На шихане Куш-тау в Ишимбайском районе Башкирии несколько дней протестовали экозащитники из-за разработки горы Башкирской содовой компанией. Общественную безопасность на месте осуществляют полицейские и сотрудники ОМОН. Глава Башкирии Радий Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромиссного решения.

"Берем паузу и ищем компромисс", — сказал собеседник агентства.

Глава Башкирии ранее разрешил Башкирской содовой компании разрабатывать один из шиханов – Куш-тау, чтобы не оставить без работы тысячу горожан в Стерлитамаке.

В начале августа МВД по Башкирии сообщило, что в полицию поступило несколько заявлений от руководства БСК о противодействии ряда граждан деятельности предприятия в Ишимбайском районе. В соцсетях писали, что ряд общественников пикетируют вырубки леса на горе Куш-тау и ее разработку. Башкирская содовая компания ранее заявляла, что на Куш-тау из-за активистов не могут вырубать лес.

В 2018 году Башкирская содовая компания сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов — Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тра-тау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куш-тау. А чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тра-тау и Юрак-тау.