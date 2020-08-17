МАГАДАН, 17 авг /ПРАЙМ/. Правительство России выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, предложения передадут президенту Владимиру Путину, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В рамках визита в Магадан Мишустин посетил областной онкологический диспансер и пообщался с персоналом клиники. Врачи поблагодарили главу правительства за меры поддержки и попросили передать слова благодарности президенту.

"Это в первую очень надо вам сказать спасибо — врачам, людям, которые спасали в период пандемии больных, тех людей, которые, к сожалению, оказались в сложной ситуации", — ответил Мишустин.

"Вы знаете, что выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными", — отметил премьер.

Он добавил, что и региональные надбавки медикам будут продолжаться до декабря.