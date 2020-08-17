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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Проигравший победитель — Александр Лукашенко, которого ЦИК Белоруссии объявил победителем президентских выборов, решил 16 августа дать оппозиции бой на ее территории — на улице.

— Спад спаду рознь — Сохранение Китаем высоких темпов роста промпроизводства в июле (4,8% год к году) сопровождали отрицательные показатели торговли и инвестиций.

— Государство закупилось на закрытых рынках — Вопреки ожиданиям, деловая активность на рынке госзаказа во время коронавирусного локдауна выросла, что позволило госзаказчикам больше экономить на закупках, следует из исследования Национального рейтинга прозрачности закупок (НРПЗ).

— Прибыль из ниоткуда и не вовремя — Инфляционные ожидания компаний в РФ превышают существующие возможности повышения цен для их большинства, показано в аналитической записке Банка России, результатом этого является внеплановая прибыль как компаний, так и кредитующих их банков, инвестиции меньшие, чем компании могли бы себе в реальности позволить.

— Бухгалтерия на чистом воздухе — Налоговый мониторинг — открытие бухгалтерий компаний перед ФНС в режиме онлайн в обмен на отсутствие неожиданных претензий со стороны службы — может стать популярнее благодаря снижению втрое порогов входа.

— Зарубежная недвижимость остается без движения — Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.

— Обещать не значит разоружиться — В Вене в воскресенье стартовали российско-американские переговоры, призванные среди прочего прояснить судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях.

— Майк Помпео измерил давление Европе — Госсекретарь США Майк Помпео завершил европейское турне, посетив Чехию, Словению, Австрию и Польшу.

— Таксистов сфотографируют в профиль — В конце года мэрия Москвы запустит систему, запрещающую агрегаторам передавать заказы водителям такси, злостно нарушающим ПДД и не соблюдающим нормы режима труда и отдыха. Это одна из мер, направленных на снижение аварийности с участием таксомоторов.

— "Московское дело" дотянулось до УДО — Бывший машинист московского метро Кирилл Жуков — первый из осужденных по так называемому московскому делу, кто может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

— Средства "Воентелекома" спустили по закрытым частотам — Как стало известно "Ъ", Преображенский райсуд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего заместителя начальника Центра анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (ЦАЭС) Сергея Лучанинова, похитившего, по версии следствия, 212 млн рублей у ФГУП "Воентелеком" Минобороны (ныне АО "Воентелеком").

— В "молдавской схеме" нашлось место чистосердечному признанию — Как стало известно "Ъ", обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшему совладельцу банка "Европейский экспресс" Олегу Кузьмину.

— Искусственно раздутый интеллект — Разработчики федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) решили существенно сократить его бюджет до 2024 года.

— В планшеты заправили удаленную работу — Спрос россиян на электронные планшеты вырос после многолетнего спада, свидетельствуют данные торговых площадок и дистрибуторов.

— Экспорт квотировать в лом — Как выяснил "Ъ", правительство не может прийти к согласию относительно введения квот на экспорт металлолома, за которые выступают Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) и некоторые металлурги.

— Должники уходят в наличные — В начале третьего квартала банки продолжили увеличивать кредитование населения, выдав им кредиты наличными на 409,2 млрд руб. При этом кэш-кредиты заметно подешевели.

— Инвесторам обещают пайскую жизнь — Московская биржа может уже в следующем году создать сервис по биржевому размещению паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФы) недвижимости, сейчас прорабатывается механизм.

— Угольные субсидии сгружают в Тамани — Минэнерго для стимулирования экспорта угля предлагает дать субсидию 10 млрд рублей в год терминалу ОТЭКО Мишеля Литвака в порту Тамани.

— Компании сбавили обороты — Лидеры на рынке факторинга столкнулись с сокращением бизнеса во втором квартале.

— ТЭС впишут в платежки — Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей может вызвать резкий рост цен на электрическую мощность для населения.

— Торгцентры пошли по рукам — На рынке торговой недвижимости Москвы заключена первая крупная сделка после снятия режима ограничений на фоне пандемии.

— Bonum Capital укрепляется в "Цветном" — Инвестгруппа Bonum Capital, которую на рынке связывают с сенатором Сулейманом Керимовым, готовится стать единоличным владельцем "Цветного", одного из знаковых универмагов в центре Москвы.

— Деньги попали в молоко — В рейтинге крупнейших инвесторов в пищевой промышленности Infoline сменился лидер.

— На российское железо ставят маневр — Российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается включить в налоговый маневр в IT-отрасли.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Александр Лукашенко смягчает, призывает и пугает войной — Многотысячные шествия граждан Белоруссии, недовольных результатами президентских выборов, проходили в эти выходные в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве и других белорусских городах, достигнув кульминации в воскресенье.

— Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве — WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.

— Прокуратура обещает больше бороться с проверками бизнеса — Генеральный прокурор России Игорь Краснов 14 августа издал приказ, согласно которому прокуроры смогут исключать хозяйствующие субъекты из ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

— Минобороны изобрело служебную тайну — Разработанные Министерством обороны поправки к закону "Об обороне", которыми вводится новый вид тайны, опубликованы 14 августа для антикоррупционной экспертизы на федеральном портале нормативных правовых актов regulation.ru.

— Правительство спрячет в резервы 13% бюджета — Резервный фонд правительства увеличен еще на 1,8 трлн рублей.

— Дефицит бюджета может оказаться ниже официальных прогнозов — Дефицит бюджета по итогам года может оказаться ниже оценок Минфина, несмотря на заметный рост расходов правительства в июле.

— Регионы разошлись по безработице и зарплатам — Экономисты Центра развития НИУ ВШЭ проанализировали статистику Росстата об итогах экономического развития субъектов Федерации в первом полугодии 2020 года, учитывающую динамику заработной платы, инфляции и безработицы, и выделили регионы с наименьшим и наибольшим уровнем социально-экономического стресса.

— Турецкая Enkа купит бывшее здание Минэкономразвития в центре Москвы — Фирма "Энкамос риджон Б.В." стала победителем аукциона по продаже бывшего здания Минэкономразвития общей площадью более 23 000 квадратных метров на Овчинниковской набережной, следует из протокола торгов.

— Tele2 запустила 5G в роуминге — Сотовый оператор Tele2 с 15 августа (совместно со швейцарским оператором Sunrise Tele2) запустил 5G для своих российских абонентов, прибывающих на территорию Швейцарии.

— Facebook поддержал Epic Games в борьбе против Apple — В конце прошлой недели американская компания Epic Games подала иск в отношении американского техгиганта Apple, обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

— ИСЖ борется за жизнь — Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), недавно весьма популярный вид вложения средств, сейчас сдает позиции. Объем рынка в первом полугодии 2020 года составил 82,2 миллиарда рублей против 92,29 млрд за аналогичный период прошлого года.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Не под одну линейку — Как дети пойдут в школу — в масках или нет? Будут ли тестировать учеников на ковид? Обеспечат ли безопасность в столовых? То, в каких условиях начнут работать школы, сейчас волнует и родителей и учителей, и самих школьников.

— Туда и обратно — С 1 января 2021 года начнут действовать обновленные правила оказания экстренной помощи россиянам за рубежом.

— Шефу готовят новое блюдо — Закрыть ресторан можно будет, только если там кто-то отравился. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подготовил Минюст.

— Трижды нетрезв — Угроза реального срока не пугает любителей выпить за рулем.

— Цены из корзины — Величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, что на 2,5% превышает показатель второго квартала 2019 года, сообщили в Минтруде.

— Дорога на Север — Владимир Путин обсудил с главой Архангельской области проблемы региона.

— Папа как институт — За первое полугодие 2020 года на четверть выросло количество жалоб Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой от отцов, которых лишают после развода возможности общаться с ребенком.

— Деньги любят отчет — Президент, его администрация, кабинет министров, Совет Федерации и Госдума в минувшую пятницу опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2019 год.

— На прививку в первый раз — Первая промышленная партия новой вакцины против COVID-19 произведена, и в ближайшие дни начнется иммунизация врачей и учителей — это будет сделано в рамках третьей, пострегистрационной фазы тестирования вакцины.

— Всход и выход — Хороший урожай зерна и масличных и рост экспорта мясной продукции дает повод надеяться на рекордный экспорт продукции АПК по итогам года.

— Правительственный десант — день четвертый — Михаил Мишустин доложит Владимиру Путину об инициативах дальневосточников.

— Меню раскрыто — Субсидию на бесплатное питание младших школьников в новом учебном году получат все регионы, а не только те, в которых 100% школ приведут в порядок пищеблоки и столовые.

— Щепки плывут — Ценные породы лосося, осетровых и других рыб оказались под угрозой исчезновения.

— Ртуть под замок — Межведомственная рабочая группа утвердила перечень первоочередных мер для ликвидации экологического ущерба в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

— Лифт для бизнеса — Глава Минэкономразвития России в Астрахани заявил о разработке системы роста для предпринимателей.

— Укол по расписанию — С 1 сентября в столице начнется вакцинация против гриппа.

— ОСАГО с поправками — Если автовладелец сообщает, что сведения, указанные при заключении договора ОСАГО изменились, страховщик обязан внести изменения в полис, в том числе и в электронный.

— Предкам дан приказ — Найдены следы поселения древнего племени, облюбовавшего Кремлевский холм еще в первом тысячелетии до нашей эры.

— Автохамов лишат прав — За повторное мелкое хулиганство предложено ввести усиленное наказание. А если это повторное хулиганство было совершенно с использованием автомобиля, то и вовсе лишать такого автохама прав.

— Проверено. Снарядов нет — Специалисты инженерно-саперного полка Западного военного округа завершили очистку Государственного художественно-архитектурного музея-заповедника "Павловск" от снарядов времен Великой Отечественной.

— Беларусь: тревожные дни — В воскресенье в белорусской столице состоялось сразу два митинга.

— Во Франции стало опасно работать на транспорте — Да, волна возмущения прокатилась по всей стране, а транспортники провели всеобщую забастовку протеста. Но, увы, побои, угрозы и оскорбления в их адрес, да и всех, кто осмеливается сделать замечание нарушителям масочного режима, не прекратились.

— Третий не лишний?— В разгар лета в Восточном Средиземноморье резко вырос градус напряженности между двумя партнерами по НАТО — Грецией и Турцией, которая под прикрытием своих военных кораблей начала геологоразведочные работы на нефтегазовом месторождении в спорных водах.

— Ресторан пустых тарелок — Ресторан в центральном Китае извинился за то, что заставлял посетителей взвешиваться и только затем предлагал им заказывать еду.

— Человек на своем месте — Умер народный артист Николай Губенко.

— Плата за угол — В Воркуте на шахте "Воргашорская" во время проведения работ по демонтажу наземной галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки произошло ее обрушение, в результате чего четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы.

— По воде без правил — В госинспекции по маломерным судам МЧС России привели статистику по происшествиям на воде.

— Правила хорошего дома — Повысить спрос на энергоэффективное жилье за счет выдачи льготных ипотечных кредитов и проводить капитальные ремонты, снижающие энергопотребление многоквартирных домов, предложило минэкономразвития. Ведомство обновило план по повышению энергетической эффективности экономики и отправило его на рассмотрение в правительство.

— На своих двоих — Российские мотоциклы из первой пятерки по объему продаж увеличили долю на рынке с 17,2 до 22,8% в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

— Жизнь по частям — В России вырос спрос на страховки в рассрочку. В основном речь идет о дорогостоящих полисах — автокаско и накопительного страхования жизни (НСЖ).

— Ток без переменных — Продлить на Дальнем Востоке до 2028 года сниженные тарифы на электроэнергию предлагает Минвостокразвития.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Эмиссия выполнима: за полгода пятитысячных купюр стало больше на 320 млн штук — Количество пятитысячных купюр в первом полугодии 2020-го увеличилось почти на 320 млн штук — это порядка 1,6 трлн рублей, показали расчеты "Известий" на основании данных ЦБ.

— КоАПайте глубже: в России введут штрафы за неосвоение недр — В КоАП внесут наказание за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых, прописанных в лицензиях.

— Письмо несчастья: объем фишинга во втором квартале вырос на 71% — Объем фишинга в России растет двузначными темпами. Только во II квартале количество поддельных ресурсов, копирующих настоящие сайты организаций, выросло на 71%, рассказали "Известиям" в Group IB.

— Родовая драма — В Общественной палате готовят резолюцию по изменениям в нормативных документах, касающихся сферы суррогатного материнства.

— "Спасибо за праздник" — Как в Белоруссии прошли самые массовые протесты.

— Ковидная забота: корпорации включили в соцпакет выплаты при коронавирусе — Крупные предприятия предусмотрели в социальном пакете выплаты для своих сотрудников, связанные с COVID-19, выяснили "Известия" по результатам опроса компаний из списка топ-50.

— Сдачи не налом — У россиян появится возможность пополнять карты на кассах магазинов.

— Двойной тоннаж: в Архангельске нашли способ расширить снабжение региона топливом — Пятилетнее инвестиционное соглашение области с "Роснефтью" поможет ускорить развитие нефтегазовых производств в Арктике.

— Пустили в поход: в России резко выросли продажи палаток и рюкзаков — В июне-июле продажи палаток, спальников, рюкзаков и других товаров для отдыха на природе и рыбалки оказались значительно выше прошлогодних, выяснили "Известия".

— Средство для моллов: власти допускают возможность работы ТЦ во время второй волны — Власти прорабатывают рекомендации для торговых центров, которые позволят не останавливать их деятельность в условиях повышенной готовности.

— Все вирусы покорны: влюбленным в европейцев россиянам разрешат въезд в ЕС — Еврокомиссия призывает все страны объединения отменить ограничения на въезд для жителей государств, которых пока нет в "зеленом списке", — в случае если эти люди состоят в отношениях с гражданином ЕС.

— Защитная надежда: ученые объяснили, почему в пандемию следует носить хлопок — Ученые пришли к выводу, что вирус распадается на этой ткани менее чем за сутки даже без специальной обработки. Учитывая, что хлопок служит основой для актуальной осенью одежды из джинсы, вельвета или фланели, выбор нарядов из таких материалов может снизить вероятность заражения.

— Гремучая "Смесь": новый штурмовой гранатометный комплекс выходит на испытания — Для российской пехоты разработали новую "карманную артиллерию". Универсальный гранатометно-огнеметный комплекс "Смесь", разработанный для отечественной боевой экипировки третьего поколения "Сотник", уже выходит на испытания.