МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4 892 и достигло 927 745, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 892 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 279 (26,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 927 745 случаев заболевания. Темп прироста — 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 690, Санкт-Петербурге — 159, Подмосковье —153, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва 690, 2. Санкт-Петербург 159, 3. Московская область 153", — говорится в сообщении.



Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Севастополе — восемь, Чечне — четыре, Еврейской автономной области — три.

Нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономном округе.

За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 3133 человека, за все время — 736 101.

За сутки в России умерли 55 человек с COVID-19, за все время — 15740.