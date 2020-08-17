МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Верховный суд РФ разрешил работникам в день рождения уходить с работы пораньше, но только если в организации сложилась такая традиция.

К такому решению суд пришел, рассмотрев кассационную жалобу бывшей сотрудницы компании "Волгофарм", которая в день рождения пораньше ушла с работы. В своей жалобе она утверждала, что в организации сложилась традиция — именинников отпускали с работы раньше, поэтому она так и сделала, поставив в известность непосредственного руководителя.

Однако эта традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка. Позднее работодатель провел проверку и уволил женщину за прогул. Суды сначала встали на ее сторону, но затем отменили первоначальное решение о восстановлении на работе и признали увольнение законным.

В конце концов женщина обратилась в ВС РФ, и коллегия по гражданским делам направила дело на пересмотр.

"Доводы о том, что уход работников организации с рабочих мест в свой день рождения ранее окончания рабочего дня осуществлялся с согласия руководителя, предметом обсуждения суда апелляционной инстанции не являлись и, соответственно, правовой оценки… не получили", — сказано в определении.

В связи с этим ВС РФ отказался признавать правомерным вывод нижестоящего суда о том, что женщина больше четырех часов не была на работе без уважительной причины. В связи с чем выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии… на рабочем месте… без уважительной причины более четырех часов подряд без согласования с работодателем не могут быть признаны правомерными", — сказано в определении.