УФА, 17 авг — ПРАЙМ. Невнимание властей к проблемам людей стало одной из причин столкновения защитников шихана Куш-тау с коллективом Башкирской содовой компании (БСК), заявил глава республики Радий Хабиров.

На шихане Куш-тау в Ишимбайском районе Башкирии несколько дней протестовали экозащитники из-за разработки горы Башкирской содовой компанией. На месте находятся полицейские и омоновцы. Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромиссного решения, а также поддержал предложение экоактивистов о создании координационного совета по вопросу шихана. По данным властей, в столкновении пострадали двое полицейских.

"То, что произошло, это наша с вами недоработка. Недоработка моей администрации, надо смотреть внимательно, мнение людей изучать, более глубоко понимать, что у них в душе, в чем они нуждаются. Это, безусловно, недоработка блока промышленности, который более внимательно должен смотреть перспективу работы предприятия. Это недоработка всех глав муниципалитетов, потому что там были очень разные люди, с разных районов, и многие пришли потому, что чувствуют наше невнимание. Небогатые люди, все усеяно простенькими машинами. И ребята молодые без работы ходят, и по жилью надо посмотреть, семьи не могут создавать", — сказал Хабиров на оперативном совещании республиканского правительства.

Он отметил, что из-за коронавируса власти полгода не общались с людьми вживую. "Обращаюсь к главам, и себя анализирую, конечно, из-за коронавируса мы оказались отделены от людей. Полгода с людьми не работаем. Работать не с кабинетов надо, а идти к людям надо. Люди неприятные вещи говорят, но они правду нам говорят. Очень прошу перегруппироваться главам и подумать", — сказал глава региона.

Ранее Хабиров разрешил Башкирской содовой компании разрабатывать один из шиханов – Куш-тау, чтобы не оставить без работы тысячу горожан в Стерлитамаке.

В начале августа МВД по Башкирии сообщило, что в полицию поступило несколько заявлений от руководства БСК о противодействии ряда граждан деятельности предприятия в Ишимбайском районе. В соцсетях писали, что ряд общественников пикетируют вырубки леса на горе Куш-тау и ее разработку. Башкирская содовая компания ранее заявляла, что на Куш-тау из-за активистов не могут вырубать лес.

В 2018 году БСК сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов — Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тра-тау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куш-тау. А чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тра-тау и Юрак-тау.