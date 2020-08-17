МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) приостановили работу доменных печей, акция протеста продолжается, сообщил РИА Новости сотрудник предприятия.

Ранее в понедельник в профкоме БМЗ говорили РИА Новости, что с 12 часов запланирована остановка линии проката.

"Это временно. Печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве, в рабочем режиме", — сказал собеседник агентства.

Остальные участки завода, по его словам, работают, а о времени приостановки сейчас сказать трудно. "Я не знаю точно. Вроде было заявлено до пяти, но, возможно, они раньше договорятся по условиям", — сказал сотрудник БМЗ.

По его оценке, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек. "Есть люди, металлурги, которые вышли на акцию солидарности, обсуждают дальнейшие шаги: проведение новых выборов, какие будут отстаивать права. Периодически кто-то скандирует, озвучивает требование забастовки", — рассказал собеседник агентства.

Предприятия белорусского государственного концерна "Белнефтехим" работают в штатном режиме, сообщила в понедельник пресс-служба концерна.

"Все предприятия концерна работают в штатном режиме", — говорится в сообщении пресс-службы.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.