МИНСК, 17 авг — ПРАЙМ. Проблемы с доступом в интернет в Белоруссии в понедельник объясняются техническим сбоем, сейчас работоспособность сети полностью восстановлена, сообщил государственный оператор связи "Белтелеком".

В Минске в понедельник наблюдались проблемы с интернетом, временно не работала домашняя сеть, мобильный интернет, 4G-модем. Не загружались сайты и мессенджеры. Затем связь была восстановлена.

"В связи с кратковременным техническим сбоем с 11.30 до 11.40 (совпадает с мск) возникли трудности с доступом в сеть интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена", — говорится в сообщении на сайте "Белтелекома".

Ранее в Минске и других городах Белоруссии уже наблюдались проблемы с интернетом, они начались 9 августа, когда в Белоруссии проходили выборы президента. Десятого-одиннадцатого августа в республике также наблюдались серьезные перебои с интернетом, а в 12 августа он стал работать значительно лучше, появилась возможность пользоваться мессенджерами и поиcковыми системами, была восстановлена работа YouTube.

Как сообщало министерство связи и информатизации республики, в период с 9 по 11 августа было зафиксировано "значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".



