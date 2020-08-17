 

МОСКВА, 17 авг. — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
11:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
13:00 EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль) 3,5%
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (июль) 1,258 млн 1,313 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль) 17,3%
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (июль) 1,186 млн 1,237 млн
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,4 млн барр

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Группа Черкизово — СД (о созыве ВОСА и его повестке дня, рекоменд. по див-дам 1П2020) 48,79 (1П2019) + 60,92 (фин) — див-д 2019
RUB Полюс — ГОСА (реестр закрыт 25.07.2020, в заочной форме) 131,11 (1П2018) + 143,62 (фин) — див-д 2018 162,98 (1П2019) + 244,75 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.08.2020) — див-д 2019

 

 