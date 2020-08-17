МИНСК, 17 авг — ПРАЙМ. Представители властей Белоруссии встретились с работниками "Нафтана", одного из двух НПЗ в республике, и договорились, что заводчане останутся "в рамках правового поля", сообщил в понедельник концерн "Белнефтехим".

Согласно сообщению концерна, 17 августа с коллективом ОАО "Нафтан" встретились уполномоченный представитель президента Белоруссии в Витебской области Иван Тертель и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, а также председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей Троцкий, председатель профкома предприятия Владимир Азарёнок.

"На встрече обсуждалась обеспокоенность работников состоянием безопасности в городе и стране, а также итоги прошедших выборов. Трудовой коллектив осознает и понимает, что за "Нафтаном" – безопасность Новополоцка и региона. Заводчане обещали оставаться в рамках правового поля", — отмечается в сообщении.

По итогам встречи достигнута договоренность о том, что первичная профсоюзная организация Белхимпрофсоюза ОАО "Нафтан" станет площадкой по изучению и обработке выдвинутых требований, дополняется в сообщении.

ОАО "Нафтан" продолжает работать в штатном режиме, подчеркнули в концерне.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.