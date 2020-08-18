МОСКВА, 18 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин завершает свой визит в Дальневосточный федеральный округ, во вторник глава правительства проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию региона.

Поездка Мишустина началась 13 августа с Анадыря, где он осмотрел больницу, познакомился с работой тепличного комплекса по выращиванию овощей и заслушал доклад о работе плавучей АЭС "Академик Ломоносов".

Затем премьер перелетел в Петропавловск-Камчатский, посетил социальные и производственные объекты, встретился с общественностью и провел совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.

В Магадане премьер РФ пообщался с представителями рыболовецких компаний Магаданской области, после чего поручил разобраться с причинами срыва реконструкции рыбного терминала, а также посетил онкодиспансер.

Прибыв в Благовещенск 17 августа, Мишустин сразу осмотрел новый автомобильный российско-китайский мост.

Во вторник, 18 августа, премьер проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию ДФО. Как ожидается, с докладами выступят министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр финансов Антон Силуанов и главы дальневосточных регионов. Кроме того, в совещании примут участие федеральные министры, все действующие губернаторы и врио глав субъектов ДФО. За несколько дней до совещания в состав комиссии был включен врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Помимо этого, Мишустин проведет в Благовещенске встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.

В рабочей поездке Мишустина в ДФО должен был сопровождать вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, однако 12 августа стало известно, что его первый тест на коронавирус дал положительный результат, повторный тест подтвердил наличие инфекции. Трутнев принял решение о продолжении работы в дистанционном формате.

Сопровождавших премьера журналистов правительственного пула, а также членов делегации регулярно тестировали на коронавирус. Первые случаи новой инфекции были выявлены в Петропавловске-Камчатском, двое журналистов, чьи первые тесты показали положительный результат, были изолированы от общей группы, которую внепланово протестировали на следующее утро. Новое тестирование выявило еще четырех "положительных", на изоляцию и под наблюдение врачей вместе с ними отправились близко контактировавшие с ними, решался вопрос об их эвакуации в Москву. Как заверили в пресс-службе кабмина, данная ситуация не должна была отразиться на графике рабочей поездки Мишустина.

Позднее в своих соцсетях журналисты написали, что их планируют вывезти в Москву на санитарном борте МЧС. Остальная часть правительственного пула с отрицательными тестами вылетела за премьером в Магадан, а оттуда — в Благовещенск, где по прилете вновь прошла тестирование, которое и выявило новые случаи COVID-19. Как сообщили в кабмине, "чтобы защитить жизнь и здоровье журналистов", были предприняты все необходимые меры, сотрудников СМИ изолировали и находятся под контролем медиков.

Вскоре их обещают отправить в Москву со всеми мерами предосторожности.