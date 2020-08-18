МОСКВА, 18 авг /ПРАЙМ/. "Лаборатория Касперского" в июле зафиксировала многократный рост числа фишинговых сайтов, имитирующих сервисы для размещения объявлений и службы доставки, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик компании Татьяна Сидорина.

"Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые имитируют популярные площадки в сегменте электронной коммерции, заманивая покупателей возможностью выгодно купить, продать или получить товар. Так, например, в апреле эксперты выявили 58 страниц, мимикрирующих под "Авито", а в июле — 201. Общее же число обнаруженных подделок под эту площадку за семь месяцев превысило 500", — сообщила эксперт.

Помимо этого растет число поддельных сайтов служб доставки. "Ещё весной мы говорили о том, что мировая ситуация приведёт к появлению множества мошеннических ресурсов в сегменте онлайн-торговли, и наш прогноз, к сожалению, оправдался. Так, например, в апреле мы зафиксировали 36 фейковых ресурсов, имитирующих курьерскую компанию СДЭК, а в июле уже 215", — отметила Сидорина.

Эксперт советует перед вводом данных карты внимательно проверять название ресурса. "Если в нём есть опечатки или при проведении платежа используется небезопасный протокол http, не стоит там ничего покупать", — сказала она.

Помимо этого рекомендуется завести отдельную карту для онлайн-покупок, например виртуальную, и пополнять её нужной суммой непосредственно перед оплатой, скептически относиться к крайне щедрым предложениям и использовать надёжное защитное решение, которое не даст перейти по фишинговой ссылке.