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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Онлайну заказали Кодекс — На фоне растущей доли онлайн-продаж продуктов питания участники рынка задумались о распространении действующих в традиционной торговле норм саморегулирования и на этот сегмент бизнеса.

— МТС и "МегаФон" прозванивают должника — Краснодарский виртуальный оператор Danycom, предлагавший бесплатную связь за рекламные SMS, столкнулся с исками от МТС и "дочки" "МегаФона" на 1,3 млрд руб. за неоплаченные услуги связи.

— К "Тайне печати" пришли с драконовским иском — Фонд кино подал крупнейший в своей истории иск на 222 млн руб. к производителю самого дорогого российско-китайского фильма "Тайна печати дракона" "Русской Фильм Группе" (РФГ), ее владельцу Алексею Петрухину и актрисе Анне Чуриной.

— Студийное бедствие — Кризис, падение доходов населения и активизация миграции россиян в Москву вынудили застройщиков активнее продавать студии. За год доля малогабаритного жилья в структуре предложения в сегменте массовых новостроек увеличилась более чем вдвое.

— Озимые технологии — Внедрение платформ по автоматизации поставок, биотехнологий и решений по управлению фермами позволит увеличить прибыльность российского АПК с текущих 350 млрд руб. почти вдвое в течение пяти лет, подсчитали в Россельхозбанке.

— Белорусская экономика стачивается — Стачки и приостановки работы заводов, которые происходят в Белоруссии вторую неделю на фоне политического кризиса, впервые затронули ключевого экспортера "Беларуськалий". Он как минимум частично остановил производство, однако, по мнению аналитиков, это окажет существенное влияние на рынок только в случае простоя в несколько недель.

— "Регион" попал в кольцо "Россиума" — Структуры мажоритарного акционера ГК "Регион" Сергея Сударикова стали владельцами паев закрытых ПИФов (ЗПИФ), которым принадлежит основной акционер Московского кредитного банка (МКБ) — УК "МКБ Капитал". Частично паи сохранил бывший их владелец Роман Авдеев.

— Macquarie выходит из "Энел Россия" — Австралийский фонд Macquarie начал готовиться к продаже своего пакета акций в энергокомпании "Энел Россия" (контролируется итальянской Enel). Для совершения сделки Macquarie, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточный фонд AGC Equity Partners выделяют свои доли из совместного консорциума, владеющего 19% энергокомпании.

— Либо — LIBOR — Банк России предложил финансистам переходить на новые индикаторы, не дожидаясь прекращения существования через год индикатора LIBOR. Речь идет о заключении с клиентами новых договоров, что предпочтительно, или подписании допсоглашений к действующим.

— ОПЕК+ осталась без конкурентов — Традиционная ежемесячная видеоконференция министров энергетики стран ОПЕК+ в августе грозит стать очень скучной. За последние недели цены на нефть окончательно закрепились в диапазоне $43-45 за баррель Brent, что после дикой волатильности предыдущих месяцев выглядит уже непривычно.

— "Роснефть" тянет газ на свои заправки — Как стало известно "Ъ", "Роснефть" пожаловалась в правительство на отсутствие приоритетного доступа газовых заправок к подключению к газотранспортной системе (ГТС) "Газпрома".

— Фондовый рынок поддержали частники — Приход розничных инвесторов на фондовый рынок улучшил финансовые результаты брокерских компаний. Согласно отчетности двадцати крупнейших участников рынка, их выручка за первое полугодие текущего года выросла почти на 40%, а число убыточных брокеров снизилось.

— Телекоммунизм — наше будущее — Минпромторг предлагает обязать госкомпании закупать отечественное телекоммуникационное оборудование и системы хранения данных исходя из госплана и ежегодно отчитываться об этом. Квоту на такие товары планируется установить на уровне 30-50%.

— Тягачевское восстание — Александр Лукашенко, которого ЦИК Белоруссии назвал победителем президентских выборов 9 августа, провел самое неудачное за 26 лет своего правления публичное выступление.

— В погоне за Абу-Даби — Примеру ОАЭ, договорившимся о нормализации отношений с Израилем, последуют другие арабские страны. В этом уверены как израильские, так и американские политики, которые вместе работали над соглашением с Абу-Даби.

— Америка решила сыграть в ящики — Миллионы американцев не смогут воспользоваться правом голоса на ноябрьских выборах президента страны, если Почтовая служба (USPS) не получит дополнительную поддержку.

— Арестантский уклад выгоняют из школы — Верховный суд РФ запретил в стране деятельность незарегистрированного движения АУЕ ("Арестантский уклад един"), признав его экстремистским. Идеи группировки с ценностями тюремной субкультуры начали распространяться среди школьников около десяти лет назад с Забайкальского края.

— ГИБДД ведет счет на секунды — МВД разъяснило порядок вынесения штрафов за нарушение скоростного режима. Если одна и та же камера зафиксировала превышение средней скорости и мгновенной, постановление нарушителю должно выноситься только одно.

— Малой кровью на своей территории — Сотрудники штабов Алексея Навального в ходе осенней избирательной кампании поучаствуют в выборах в гордумы сразу нескольких региональных столиц, хотя прежде им, как правило, отказывали в регистрации.

— Сергею Фургалу не вернули денег на учебу сына — В Мосгорсуде обвиняемый в убийстве и покушении 15-летней давности экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил вернуть изъятые у его семьи при обыске 2 млн руб. Бывший чиновник настаивал на том, что деньги необходимы его сыну, чтобы стать политологом.

— Взлетят многие, приземлятся не все — Июльский спад промпроизводства, сообщил Росстат, составлял в измерении год к году 8%, а восстановление объемов выпуска промышленной продукции шло заметно быстрее июня.

— Женский вопрос будут задавать чаще — Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, в развитых странах ухудшил положение женщин на рынке труда сильнее, чем положение мужчин. Этим он отличается от рецессий прошлых лет, при которых снижение занятости шло противоположным образом.

— Топ-менеджера ОДК экстрадировали в Россию от американцев — Власти Италии экстрадировали в Россию топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") Александра Коршунова. На его выдачу также претендовали США, по запросу которых тот и был арестован в Неаполе.

— Экспорту — поддержка, импорту — проверка — Развитие собственного производства российской промышленности, как показывают последние инициативы правительства, будет поддерживаться по двум направлениям: через упрощение доступа экспортеров к господдержке и ужесточение контроля за импортерами.

— Онлайну заказали Кодекс — На фоне растущей доли онлайн-продаж продуктов питания участники рынка задумались о распространении действующих в традиционной торговле норм саморегулирования и на этот сегмент бизнеса.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Как правильно учить сотрудников онлайн — Онлайн-обучение — новая реальность для работодателей, во время пандемии COVID-19 оно внезапно стало единственным способом развития сотрудников и наверняка надолго останется в тренде.

— Почему бизнес-школы отстают от жизни — В начале апреля тайский студент класса по предпринимательству Школы бизнеса Штерна понял, что в Таиланде не хватает качественных и недорогих санитайзеров для рук. Чтобы помочь стране в борьбе с COVID-19 и заработать, он быстро переоборудовал свою семейную медицинскую фабрику и начал выпускать санитайзер.

— В США растут циклические акции — Лидерами роста в августе стали акции таких компаний, как логистическая FedEx, нефтяная Halliburton и страховая Prudential Financial. Они выросли не менее чем на 11%. Доходы компаний инфраструктурных секторов экономики (энергетического, транспортного, финансового) меняются строго вслед за изменениями экономической ситуации в целом.

— "Газпром" продаст часть своего здания на проспекте Вернадского — ООО "Тверская усадьба" выиграло торги по продаже принадлежащей "Газпрому" части комплекса зданий на проспекте Вернадского в Москве, рассказали "Ведомостям" два консультанта, работавших с участниками планирующейся сделки, и подтвердил источник, близкий к победителю аукциона.

— Минпромторг в этом году резко сократил господдержку экспорта — В 2020 г. на корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) планируется направить из бюджета 2 млрд руб., передал "Ведомостям" через пресс-службу вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Вологодский. Это подтвердили в пресс-службе Минпромторга.

— Кредиты рекордно подешевели — Тенденцию роста объемов, а также рекордно низкую полную стоимость кредита зафиксировали в июле эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По предварительным данным ОКБ, работающего более чем со 600 финансовыми организациями, за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов "наличными") на общую сумму 409 млрд руб.

— Частные инвесторы выбирают облигации, валютные стратегии и ПИФы — По итогам первого полугодия 2020 г. российский рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций, по оценкам рейтингового агентства "Эксперт РА", показал прирост около 5,4% и достиг 8,5 трлн руб. (против 8,1 трлн на конец 2019 г.).

— Зачем Kodak идет в фармацевтику — Eastman Kodak планирует выпускать лекарственные субстанции и дженерики. Однако у компании возникли трудности с получением кредита от властей США, на который она рассчитывала.

— Москвичи стали хуже относиться к Сергею Собянину, следует из данных "Левада-центра" — Почти половина москвичей относится к мэру Сергею Собянину позитивно, однако впервые в отношении его зафиксировано серьезное снижение положительных оценок и двукратное увеличение негативных оценок. Это следует из данных "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости".

— Верховный суд признал экстремистской организацией уголовную субкультуру АУЕ — Заседание суда, на котором было вынесено это решение, проходило в закрытом режиме 17 августа. Иск с требованием признать движение АУЕ экстремистским подал в Верховный суд генеральный прокурор России Игорь Краснов.

— Нефтянка не дает промышленности вырваться из рецессии — Объем промпроизводства в годовом исчислении снизился на 8%, но по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 3,4%. С исключением сезонного и календарного факторов рост к июню составил 1,5%, сообщает Росстат.

— Александр Лукашенко пообещал провести выборы после принятия новой конституции — Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых президентских выборов после принятия новой конституции. Об этом Лукашенко заявил во время своего утреннего визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ, изготовитель шасси для пусковых установок, включая шасси стратегических комплексов "Ярс" для Ракетных войск стратегического назначения России).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Решающая подача — В большинстве российских вузов 18 августа — последний день дистанционного приема документов на бюджетные места. Именно в этот день можно сделать решающую подачу в рамках нормы "5 вузов, 3 направления в каждом" — в среду будет поздно.

— Тур де шанс — Граждане, купившие туры по России с 21 по 28 августа, получат компенсацию до 20% стоимости путешествия. На эти цели выделено 15 млрд рублей. Правила субсидирования закреплены в постановлении правительства, которое публикует "РГ".

— Штраф после штрафа — Водитель имеет право требовать компенсацию расходов и морального ущерба за штраф, выписанный за нарушение, факт которого не был доказан. Соответствующее разъяснение дал Верховный суд, разбирая дело жителя Пермского края.

— Выходные из строя — В этом году невозможно перенести 31 декабря на один из предшествующих выходных без нарушения ТК, поэтому этот день останется рабочим. Такое разъяснение дал Минтруд. Ведомство пообещало рассмотреть этот вопрос при переносе выходных в 2021 году.

— Военная тайна — служебная — Минобороны предлагает отнести информацию об оборонной сфере, которая не является гостайной, к категории конфиденциальной и признать ее служебной тайной. Также предполагается установление ответственности за ее разглашение.

— Внимание, мотор — Планы по развитию авиации — амбициозные, заявил Владимир Путин. Президент назвал важнейшим проектом для всей России работу над новым двигателем ПД-35. Вопросы о поддержке строительства двигателя будут решены.

— Восточники энергии — Экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет со 100 млн тонн в 2018 году до 237-252 млн тонн в 2035 году. Об этом написал глава Минэнерго Александр Новак в своей авторской колонке.

— Граница открыта — На сайте госуслуг должник теперь может узнать, не включен ли он в списки невыездных. Федеральная служба судебных приставов России утвердила административный регламент предоставления гражданам информации о ходе исполнительного производства.

— Метры воздействия — Минпромторг разработал и отправил в Минюст законопроект, предполагающий смягчение правил продажи алкоголя. Это значит, что региональные власти смогут определять медучреждения, рядом с которыми можно будет продавать спиртные напитки.

— Нескучный сад — Процедуру участия в благоустройстве общественных территорий хотят сделать более прозрачной. В интернете могут начать проводить голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству по муниципальным программам.

— Вписались в рецепт — Медикаменты от опасных заболеваний теперь будут оперативно включать в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Это повысит доступность лекарств для граждан, считают в Минздраве.

— Ребенок в машине — выше штраф — Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил наказывать строже водителя, если он в нетрезвом виде перевозит пассажира. Еще более серьезное наказание должно распространяться на того, кто, будучи пьяным, везет детей.

— Правительственный десант — день пятый — Михаил Мишустин раскритиковал состояние рыбного терминала морского порта Магадана. Осмотр территории он провел в ходе поездки по Дальнему Востоку. "Это разве на порт похоже? Это на кладбище кораблей похоже", — заявил премьер.

— Финляндия в объективах — После нескольких месяцев перерыва, вызванного пандемией коронавируса и закрытием по всему миру национальных границ, Россия возобновила наблюдательные полеты в рамках международного Договора по открытому небу.

— Статистика — В прошлой статье речь шла о демографии. На сей раз попытаюсь глазами дилетанта посмотреть на экономическую статистику. Картина за 2020-й наглядна. Нефть стоила 69 долл. за баррель 6 января, 19 долл. — 21 апреля и 45 долл. — 14 августа. Эта кривая нефтяной температуры достаточно точно говорит об общем состоянии больного.

— Захват из-за угла — В Москве началась доследственная проверка попыток неких граждан завладеть квартирой на севере столицы, купив в ней маленькую долю. Проблема в последние годы обострилась до такой степени, что на нее обратили внимание законодатели.

— Продлили паузу — Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" на фоне пандемии продлил приостановку рейсов по нескольким направлениям, включая Россию, сообщили в компании. В частности, рейсы в российские города не будут выполняться до 31 августа. При этом в Воронеж, Казань, Нижний Новгород авиакомпания не будет летать до 24 октября.

— Эхо тайфунов — На Дальнем Востоке России не стихают тропические циклоны. Специалисты МЧС предупреждают, что на данный момент отбита только первая атака стихии и существует реальная угроза переполнения водохранилищ.

— Обследовать по пунктам — В ближайшее время может сократиться срок прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, заявили в Минтруде. Способствовать этому будет принятие перечня медицинских обследований для получения клинико-функциональных данных.

— Процессор пошел — Все смартфоны компании Huawei и дочернего бренда Honor теперь не смогут получать обновления безопасности операционной системы Android. Но эксперты "РГ" считают, что это не настолько серьезно, чтобы срочно бежать и сдавать телефоны.

— Штамм-квартира — Осенью продолжат работать дистанционно не только сотрудники российских IT-компаний, но и зарубежных высокотехнологичных гигантов. В "Яндексе" и Mail.ru Group не запрещают трудиться из офиса, но нужно сдать тест на коронавирус.

— Игра на убывание — Тридцать лет назад мы были в одном клубке, одним экономическим организмом, а потом разъехались по разным квартирам. Одних стало больше, других — меньше. Больше всего людей потеряли Латвия — 28%, Грузия — 24%, Литва — 23%, Украина — почти пятую часть населения, Армения — 14%, Эстония — 12% (2018 год к 1992 году, МВФ).

— Ученик на борту — Судьба яхты "Виктория", принадлежащей правительству Хабаровского края, наконец прояснилась. Судно, которое безуспешно пытались продать, могут передать в Краевой центр образования. Дети собираются использовать его для экспериментов.

— Жизнь за царапину — Практически за несколько часов стали очевидны все детали дикого преступления, которое совершил в Москве водитель дорогого внедорожника. Сначала в полицию в ночь на понедельник пришло сообщение о стрельбе на столичной улице. Позже информацию уточнили — стрелявший убил одного человека и ранил второго.

— Оскорбил ветерана — В понедельник мировой суд участка № 320 начал предварительные слушание по уголовному делу о клевете в отношении Алексея Навального. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, по закону, предварительные слушания пройдут в закрытом режиме.

— Реставрация исторической ГЭС-2 в центре Москвы завершится в будущем году — До конца года в столице завершится реставрация ГЭС-2. А в первом полугодии 2021 года в ее здании уже сможет открыться музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2". К такому выводу пришел мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев в понедельник ход работ в здании бывшей электростанции на берегу Москвы-реки.

— В сухом достатке — Сбербанк снизил ставки по базовым рублевым вкладам. Так, по вкладу "Сохраняй" максимальная ставка опустилась с 3,65% до 3,5%. Для ее получения необходимо открывать вклад на один-два года на сумму от 400 тысяч рублей.

— Понедельник — день рабочий?— Александр Лукашенко в понедельник прибыл на Минский завод колесных тягачей, где поговорил со своими избирателями. Он согласился провести новые выборы главы государства и парламента, но только после принятия новой Конституции. Начавшаяся рабочая неделя вновь оставляет общество в тревожном ожидании.

— Не под тем соусом — Борьба с призраками расизма добралась до продуктовых полок Германии. В ближайшие дни с них исчезнет любимый гурманами соус "Цыганский". Название приправы пришлось не по вкусу некоторым представителям народа синти и рома — цыганской диаспоры в республике.

— Экономика побоку — От эйфории в начале лета, когда во Франции был завершен поэтапный выход из длившегося почти три месяца карантина и народ вздохнул с облегчением, сейчас, считай, не осталось и следа. Подтверждение тому — опубликованное исследование Французского института общественного мнения IFOP.

— Дискотеки закрылись — На фоне новой волны коронавируса на Апеннинах прекращают работу дискотеки, ночные клубы и танцплощадки. Как поясняет Минздрав Италии, запрет, который будет действовать по меньшей мере до 7 сентября, коснется как мероприятий, проходящих на пляжах и под открытым небом, так и в закрытых помещениях.

— Кошмар в Висконсине — В понедельник в городе Милуоки, штат Висконсин, открылся четырехдневный съезд Демократической партии США, в ходе которого делегаты утвердят в качестве кандидата 77-летнего экс-вице-президента Джозефа Байдена на пост главы Белого дома, а сенатора, афроамериканку Камалу Харрис в качестве его напарницы на выборах.

— Мина на обочине — В Сирии на заложенной боевиками самодельной бомбе подорвался российский военнослужащий контрактной службы Никита Шевченко, сообщили в Минобороны. Он погиб, сопровождая автоколонну с гуманитарной помощью для местных жителей. Посмертно он представлен к награде.

— Кто в семейном доме хозяин — Семейное жилье — квартиру или дом — можно продать или заложить только при обоюдном согласии супругов. Соответствующее разъяснение дал Верховный суд РФ, рассматривая дело гражданки и банка, который стал собственником ее доли в доме.

— Авторитет особо опасен — В Томской области вскоре начнется уникальный судебный процесс — на скамье подсудимых будет сидеть человек, который сам не грабил и не убивал, но организовывал преступления. "Вору в законе" может грозить до 15 лет колонии.

— Забрал кассу — Суд приговорил к 6 годам колонии 62-летнего жителя столицы Юрия Цукермана, которого следствие считает реальным руководителем секты "бога Кузи". По данным следствия, он похитил кассу секты. Речь идет о сумме в 215 млн рублей.

— "Золотой час" короче — Нередко от качества дорожного полотна зависит жизнь человека: по ухабам и кочкам "скорая" будет добираться до клиники дольше, чем по гладкому асфальту. Корреспонденты "РГ" выяснили, как в разных регионах обстоят дела с дорогами.

— Приказано выйти из строя — В Московской области откроют комплексы по переработке строительного мусора. По оценке специалистов, чтобы решить проблему со "строяком", области понадобятся 30-40 подобных комплексов.

— Тюремные игры — В России запретили деятельность и признали экстремистским международное общественное движение "Арестантское уголовное единство". Соответствующее решение принял Верховный суд. По данным Генпрокуратуры, участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки.

— Парадигма Егора — В десятом классе Егор Николаев захотел превратить пустырь в родном поселке Калья в парк. Спустя четыре года, ворох запросов и пройденные по кабинетам администрации километры, идея материализовалась. Финансирование — средства областного бюджета.

— Экология в пакете — Первый в России завод по производству биоразлагаемой пленки построен в подмосковной особой экономической зоне "Ступино Квадрат". И не просто построен — первая линия уже тестируется, на работу готовятся выйти 160 сотрудников.

— Сами с руками — Создать в подмосковных парках общественные советы предложил губернатор области Андрей Воробьев. "Мы вкладываем большие средства в модернизацию парков, в их благоустройство. В Подмосковье в 2014 году было 25 парков, сейчас их уже 117.

— Культура говорит спасибо — Государственные музеи области распахнули двери перед врачами. Акция "Музеи — медикам", во время которой работники учреждений здравоохранения могут бесплатно посетить любую экспозицию в любом государственном музее, продлится до конца года.

— Приглашают на укол — В сентябре в Подмосковье начнется активная прививочная кампания. В этот раз прививать будут и от обычного сезонного гриппа, и — чего жители ждут с особенным нетерпением — от COVID. Губернатор области Андрей Воробьев поручил разработать для предстоящей кампании простую и понятную инструкцию.

— Со своим звонком — Школьников в этом году в Подмосковье будет на 40 тысяч больше. Первого сентября за парты сядут 940 тысяч учеников, из них 110 тысяч — первоклассники. Двери для детей распахнут 1,5 тысячи учебных заведений.

— Острова помнят — Курильская десантная операция — часть Cоветско-японской войны, окончание которой ознаменовало и окончание Второй мировой. В Сахалинской области готовятся отметить события 75-летней давности множеством мероприятий.

— Рок-скандал — Страсти вокруг рок-фестиваля "Чернозем" в Тамбове не утихли с переносом шоу на следующий год. Только переместились они из санитарно-музыкальной области в финансово-правовую. Организаторы "Чернозема" подали в суд на региональное управление Роспотребнадзора — они требуют отмены постановления санитарных врачей, запретивших проведение фестиваля.

— Все по-частному — 1 сентября 17 миллионов школьников сядут за парты, но не во всех семьях планируют начать учебный год в традиционном формате. Что делать родителям, которые выбрали "удаленку", но сами учить ребенка по школьной программе не готовы, разбиралась "РГ".

— Как это пишется?— Подписано постановление о создании правительственной комиссии по русскому языку. Ее председателем стал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Комиссия займется анализом и совершенствованием действующих норм современного русского языка как государственного.

— Команда интеллектуального развития — Проекты в области цифрового и научно-технологического развития Дальнего Востока России обретают все более конкретные очертания. Ключевая роль в их реализации отводится Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ) как интеллектуальному центру опережающего развития макрорегиона.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии — Следующий белорусский президент продержится на своем посту не более двух-трех лет, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на Минский автомобильный завод (МАЗ).

— Жилой фон: спрос на российские курорты превышает 90% — Более 90% номеров на черноморском побережье Крыма на август уже забронировано, сообщили "Известиям" в министерстве курортов республики. При этом там отметили, что на сентябрь и октябрь спрос на сегодня составляет 70–80%. Позитивные прогнозы дают и на балтийском побережье.

— Моя кредитка № 5: банки наращивают выпуск карт по 25% в месяц — Темпы выпуска кредиток после резкого провала в апреле ежемесячно ускоряются: в мае, июне и июле банки выдали клиентам на 22, 25 и 27% больше карт соответственно, подсчитали по просьбе "Известий" в БКИ ОКБ.

— Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание — Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Такой прогноз сделали для "Известий" аналитики на фоне падения роуминговых доходов компаний.

— Мое не жилье: количество апартаментов в Москве выросло вдвое — Количество апартаментов в московских новостройках массового сегмента за год выросло почти вдвое — на 43%, рассказали "Известиям" в крупных риелторских компаниях. Этот вид недвижимости не имеет статуса жилья, прописаться в апартаментах нельзя, поэтому они продаются дешевле квартир.

— Пошлина права: срочникам бесплатно выдадут водительские категории D — Граждане, проходящие военную службу по призыву, смогут получить национальные водительские удостоверения категории D и подкатегории D1 без уплаты государственной пошлины — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

— Южный "Уран": войска ЮВО получат саперных и ударных роботов — Серийные поставки тяжелых роботизированных систем "Уран-6" в воинские части Южного военного округа начнутся уже в 2021 году, сообщили источники "Известий" в военном ведомстве.

— Сплошное расстройство: нарушения психики повышают риск тяжелого течения СОVID-19 — Люди с подтвержденными психиатрическими диагнозами чаще и тяжелее болеют COVID-19. Об этом свидетельствует исследование международного коллектива ученых, в котором были проанализированы данные 50 тыс. британцев с различными расстройствами, выявленными до начала пандемии.

— Ни МСП, ни людям: банки грозят обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах — Финансовые организации могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития (есть у "Известий").