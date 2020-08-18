БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг /ПРАЙМ/. Выделение средств из федерального бюджета позволило Еврейской автономной области (ЕАО) закрыть ряд проблемных вопросов, заявил врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн во вторник в Благовещенске на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Гольдштейн поблагодарил премьера за оказанную поддержку.

"Хочу сказать слова благодарности, что вы лично обращаете такое внимание на Еврейскую автономную область и в этом году оказали беспрецедентные меры поддержки социального развития. Выделение денежных средств из бюджета правительства… позволило закрыть огромнейшие проблемы, которые копились десятилетиями", — сказал Гольдштейн на встрече с премьером.

Бюджет в ЕАО несбалансирован, что, в частности, не позволило региону в прошлом году подготовиться к отопительному сезону, из-за чего зиму область проходила в режиме чрезвычайной ситуации. Сообщалось также о сложностях в оплате по судебным искам в сфере ЖКХ, о задолженностях по зарплате перед бюджетниками, по обеспечению лекарствами льготников.

В мае вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что Еврейская автономная область является аутсайдером среди регионов Дальнего Востока по уровню и качеству социально-экономического развития. Как отмечал тогда врио ЕАО Ростислав Гольдштейн, объем несбалансированности бюджета региона составляет 2067,9 миллиона рублей.

В апреле в Еврейскую автономную область для оказания помощи заболевшими коронавирусом из федерального центра поступили более 63 миллионов рублей.